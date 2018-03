Oculus Go Muncul di Facebook F8?

Jakarta: Facebook dikabarkan akan meluncurkan headset VR (Virtual Reality) mandiri Oculus Go dalam konferensi developer F8 tahun ini.



Variety melaporkan, headset VR ini mungkin akan diperkenalkan dalam konferensi F8 yang diadakan pada bulan Mei. Dalam acara itu, Facebook juga menjanjikan mereka akan mengumumkan "berita AR/VR terbesar dari Facebook."

Oculus pertama kali memperkenalkan headset VR mandiri pada bulan Oktober. Headset itu akan dihargai USD199 (Rp2,7 juta) ketika ia tersedia di pasar. Oculus Go dibuat tanpa adanya inside-out tracking atau controller yang dapat melacak gerakan pengguna.Oculus Go akan dibuat oleh Xiaomi dan dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon 821 sebagai prosesor. Belum lama ini, muncul bocoran yang menunjukkan bahwa model paling dasar Oculus Go akan memiliki memori 32GB dengan harga USD199 sementara versi dengan memori lebih besar akan memiliki harga lebih mahal.Oculus juga sedang mengembangkan headset baru dengan nama kode Santa Cruz, yang merupakan prototipe headset mandiri tanpa fitu tracking.Belum lama ini, HTC memamerkan Vive Pro, versi pembaruan dari headset Vive yang memiliki resolusi lebih tinggi, headphone di bagian dalam dan mendukung adapter nirkabel.Perangkat itu bisa menjadi pesaing dari headset mandiri buatan Oculus, terutama karena HTC fokus pada pasar kelas atas dari industri VR.(MMI)