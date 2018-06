Google Danai Startup Pembuat OS untuk Feature Phone

Jakarta: KaiOS Technologies, perusahaan yang mengembangkan sistem operasi untuk feature phone, mengumumkan bahwa mereka baru saja mendapatkan pendanaan dari Google.



Perusahaan pembuat Android itu memimpin investasi senilai USD22 juta (Rp315 miliar) untuk startup asal Hong Kong tersebut. Kedua perusahaan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk membuat ponsel lebih baik yang akan "membawa internet ke pengguna generasi berikutnya."

"Pendanaan ini akan membantu kami untuk mengembangkan dan mengirimkan feature phone cerdas berbasis KaiOS, memungkinkan kami untuk menghubungkan banyak orang yang belum bisa mengakses internet, khususnya di negara-negara berkembang," kata Sebastien Codeville, CEO KaiOS Technologies, seperti yang dikutip dari VentureBeat.Produk utama KaiOS Technologies, KaiOS, adalah sistem operasi berbasis web yang menargetkan feature phone dan perangkat Internet of Things (IoT). KaiOS hanya membutuhkan memori yang sangat kecil. Namun, OS ini tetap dilengkapi dengan fitur-fitur seperti aplikasi, GPS, 4G/LTE dan WiFi.KaiOS Technologies telah bekerja sama dengan para manufaktur perangkat mobile seperti HMD Global dan Micromax dan juga beberapa operator seperti Sprint, AT&T dan T-Mobile dari Amerika Serikat.Memang, Android buatan Google juga digunakan pada smartphone kelas pemula, yang terbukti populer di negara-negara berkembang. Dengan menyediakan fitur canggih untuk ponsel-ponsel kelas menengah-atas, ada bahaya bahwa pangsa pasar Android di kelas pemula akan tergerus.Namun, Google telah mendapatkan kerja sama untuk menyediakan Google Assistant, Maps, Search dan YouTube untuk para pengguna KaiOS."Kami ingin memastikan bahwa aplikasi dan layanan Google tersedia untuk semua orang, tidak peduli apakah mereka menggunakan desktop, smartphone atau feature phone," kata VP of Google's Next Billion Users program, Anjali Joshi.(MMI)