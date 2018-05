Kamera Android Generasi Terbaru Bakal Punya Google Lens

Jakarta: Google dilaporkan memiliki ambisi lebih besar untuk menghadirkan potensi Google Lens sepenuhnya di masa mendatang.



Lens sebelumnya ditambahkan ke Google Photos pada awal tahun ini, sehingga pengguna dapat mengindentifikasi obyek dan teks berbeda di foto dan memperoleh informasi dari database milik Google.

Sementara itu, pada update terkini Lens yang akan hadir pada akhir bulan Mei mendatang, Google berupaya menjadikannya lebih serba guna dan mampu menghadirkan pengalaman penggunaan yang nyaman.Lens akan diimplementasikan pada layanan dan aplikasi Google lainnya, seperti Google Maps dan Street View.Selain itu, Google Lens juga direncanakan untuk dihadirkan secara langsung pada aplikasi kamera pada ponsel generasi terbaru karya sejumlah produsen smartphone yang menggunakan sistem operasi karya Google, termasuk Asus, Motorola, Xiaomi, LG, Sony, Nokia, dan OnePlus.Salah satu fitur menarik yang didemokan pada ajang Google I/O 2018 adalah kemampuan Google Lens untuk mengenali teks pada gambar.Dalam gaya serupa dengan Google Translate, menggunakan Optical Character Recignition (OCR), Lens memungkinkan pengguna untuk memindai kata dari gambar dan menyalinnya pada perangkat dalam format teks yang dapat diedit.Style Match merupakan fitur baru lain yang dipamerkan pada ajang Google I/O 2018, memungkinkan Lens untuk memindai gambar bahan kain dan menemukan artikel terkait dengan pakaian dan aksesori yang mungkin sesuai dan selaras dengan bahan kain tersebut.Visi utama Google untuk Lens, yaitu untuk menghadirkan kemampuan lebih baik dari contoh-contoh ini. Vice President of Product for AR, VR, and vision-based products Google Aparna Chennapragada menyebut Google bertujuan untuk menjadikan Google Lens sebagai peramban visual guna membantu menampilkan dunia di sekitar pengguna.Dengan demikian, dengan mengakses aplikasi kamera terintegrasi Lens dan mengarahkannya pada obyek, pengguna akan dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah. Google menyebut fitur baru Google Lens ini akan mulai digulirkan dalam beberapa bulan mendatang.(MMI)