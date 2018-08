Analis Sebut Kesuksesan iPhone X Berdampak Buruk untuk iPhone

Jakarta: Analis New Street Research Pierre Ferragu menyebut bahwa kesuksesan Apple iPhone X dapat mengakibatkan penurunan jumlah konsumen yang melakukan upgrade ponsel cerdasnya pada tahun 2019 dan 2020.



Kepada CNBC, Ferragu menyebut bahwa Apple mengalami peningkatan signifikan terkait jumlah konsumen yang mengganti iPhone model lama mereka ke iPhone X pada tahun 2018. Hal ini menyebabkan tidak akan banyak konsumen yang membeli ponsel cerdas terbaru Apple pada tahun 2019.

Ferragu juga menambahkan bahwa bahkan setelah perkenalan model iPhone berlayar LCD berukuran 6,1 inci dengan penawaran harga lebih terjangkau, tidak akan mampu mengimbangi penurunan penjualan yang diperkirakannya akan terjadi.Sementara itu, Ferragu memprediksi bahwa pendapatan Apple iPhone pada tahun 2019 akan sebesar 10 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan prediksi Wall Street.Analis ini juga menggarisbawahi bahwa saat keuntungan iPhone tidak mencapai prediksi Wall Street, umumnya harga saham ikut menurun.Sebagai hasilnya, Ferragu menyaran kliennya untuk menjual saham perusahaan yang pada awal Agustus lalu menjadi perusahaan publik pertama di Amerika Serikat yang mencapai nilai USD1 triliun (Rp14.337 triliun).Analis tersebut juga mengungkap bahwa distribusi iPhone mengalami sedikit hambatan pada tahun 2018, serupa yang dialaminya pada tahun 2016.Namun, Ferragu menyebut bahwa hambatan berupa penurunan tren akan terus berlanjut pada tahun 2019 dan 2020. Selain itu, Ferragu menyebut bahwa Appleakan menjual sebanyak 65 juta unit iPhone X dan 30 juta unit iPhone 8 Plus pada tahun 2018 ini.Jumlah tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah sebanyak 69 juta unit iphone 6 Plus yang terjual pada tahun 2015. Sebagai hasilnya, Ferragu menyebut Apple masih akan mengalami siklus super untuk iPhone, meski permintaan terkait iPhone akan mengalami penurunan.Ferragu juga menyalahkan penurunan permintaan ini pada siklus penukaran perangkat yang semakin melebar, sebab waktu konsumen iPhone mempertimbangkan keputusan penggantian ke model lebih baru menjadi lebih lama dari sebelumnya.Pada bulan September mendatang, Apple diperkirakan akan mengungkap tiga model baru iPhone, termasuk sekuel iPhone X berlayar 5,8 inci, iPhone Xs Plus berlayar 6,5 inci, dan iPhone 9 berlayar 6,1 inci.iPhone 9 akan menjadi perangkat dengan penawaran harga paling terjangkau dari model iPhone yang diluncurkan pada tahun ini, dan menggunakan panel layar LCD.Sementara itu, dua model iPhone keluaran tahun 2018 lainnya akan menggunakan panel OLED. Ketiga ponsel ini akan didukung oleh chipset A12 dan akan dibekali dengan teknologi TrueDepth Camera serta teknologi keamanan Face ID.(MMI)