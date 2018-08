Donald Trump Tuduh Mesin Pencari Google Punya Bias Politik

Jakarta: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan Twitter untuk menjatuhkan lawan politiknya. Kali ini, dia punya target baru, yaitu Google.



"Hasil pencarian Google tentang 'Trump News' hanya menunjukkan berita/laporan dari Media Berita Palsu," tulisnya, seperti yang dikutip dari CNET.

"Dengan kata lain, hasil pencarian itu telah DICURANGI, untuk saya dan orang-orang lain, sehingga hampir semua berita dan laporan yang muncul adalah berita buruk."Lebih lanjut dia melanjutkan, "Google dan perusahaan-perusahaan lain berusaha menekan suara Konservatif dan menyembunyikan informasi dan berita yang baik."Trump menuduh bahwa mesin pencari Google secara sengaja dibuat untuk menentangnya. Namun, mesin pencari Google memang memprioritaskan artikel dari media ternama dari media yang lebih kecil.Kicauan ini menunjukkan bagaimana Trump dengan mudahnya menunjukkan kebenciannya pada perusahaan-perusahaan teknologi via Twitter. Sebelum ini, Trump juga pernah menggunakan akun Twitter resmi pribadinya untuk mencecar Facebook, Twitter dan Amazon."Dia mungkin mencari namanya sendiri menggunakan Google dan tidak senang dengan apa yang dia temukan," kata Bruce Schneier, seorang dosen tentang peraturan masyarakat di Harvard Kennedy School of Government."Dia tidak akan melihat apa yang ditulis oleh para blogger kecil."Pernyataan Trump ini akan membuat Washington memerhatikan gerak-gerik Google. Regulator AS memang memiliki kekhawatiran terkait YouTube, yang dimiliki oleh Google, tapi selama ini, pemerintah AS lebih fokus pada Facebook dan Twitter, dua media sosial besar.Dalam sebuah pernyataan resmi, juru bicara Google membantah pernyataan Trump bahwa mesin pencari Google memiliki bias politik. Dia menolak memberikan komentar lebih lanjut.(MMI)