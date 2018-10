Indosat Ooredoo Business Connect Digelar di Banjarmasin

Jakarta: Making Indonesia 4.0 merupakan salah satu agenda Kementerian Perindustrian. Agenda itu memiliki peta jalam terkait strategi yang digunakan saat masuk era Industri 4.0.



Progam tersebut juga mendorong perusahaan untuk membuat bisnis mereka menjadi semakin baik dengan melakukan transformasi digital.

Menyadari hal ini, Indosat Ooredoo Business menyediakan berbagai produk dan layakan teknologi dan informatika untuk perusahaan.Tujuannya adalah untuk membantu mereka melakukan transformasi digital. Beberapa layanan dan produk dari Indosat Ooredoo Business adalah Mobile, Internet of Things, IT Services, Connectivity, dan Managed Services.Hari ini, Rabu, 24 Oktober 2018, Indosat Ooredoo mengadakan Indosat Ooredoo Business Connect di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin.Dengan tema Building Digital Business, Indosat berharap konferensi ini akan bisa mempertemukan pelaku bisnis, pemerintah, dan penyedia teknologi untuk saling berbagi peluang bisnis."Kami menyadari pentingnya sebuah bisnis untuk terus berinovasi guna meningkatkan value dan berkompetisi dalam sebuah persaingan yang semakin ketat," kata Fuli Humaeroh, Group Head Regional Accounts Indosat Ooredoo."Kami berharap melalui konferensi ini, para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di Banjarmasin dapat menemukan model bisnis baru dan business insight untuk meningkatkan nilai dan produktivitas bisnisnya melalui solusi digital yang kami awarkan."Selain memamerkan teknologi yang menyebabkan disrupsi di berbagai industri, Indosat Ooredoo juga melakukan modernisasi pada semua jaringan 4G Plus di wilayah Kalimantan Selatan.(MMI)