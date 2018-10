Apple Ingin Media Hapus Artikel Soal Chip Mata-Mata

Jakarta: Tidak ada chip mata-mata yang terpasang pada teknologi Apple, kata CEO Tim Cook. Dia ingin agar Bloomberg menarik kembali artikel yang mereka buat.



"Tidak ada fakta dalam laporan mereka tentang Apple," kata Cook pada BuzzFeed News. "Mereka perlu melakukan hal yang benar dan menarik kembali artikel itu."

Pada awal bulan ini, Bloomberg mengatakan bahwa ada chip mata-mata asal Tiongkok yang digunakan untuk mengumpulkan properti intelektual dan rahasia dagang dari Apple an Amazon Web Services, divisi Amazon yang menyediakan layanan cloud.Chip itu disebutkan ditemukan di server yang dirakit di Tiongkok untuk perusahaan AS bernama Super Micro. Dan mungkin menjadi bahan penyelidikan pemerintah AS yang dimulai pada 2015, menurut laporan CNET.Apple dengan segera membantah tuduhan itu dan mengatakan pada Kongres bahwa sistem mereka tidak pernah diretas.Pada hari Jumat, Cook sekali lagi membantah tentang berita itu dan mengatakan dia ingin agar media itu menarik artikel mereka. Meskipun banyak rumor dan berita yang tidak akurat tentang Apple, perusahaan pembuat iPhone itu tidak sering meminta agar sebuah artikel ditarik."Saya sendiri berbicara dengan wartawan Bloomberg bersama dengan Bruce Sewell, yang ketika itu menjabat sebagai General Counsel kami," kata Cook pada BuzzFeed. "Kami dengan tegas mengatakan bahwa ini tidak terjadi dan menjawab semua pertanyaan mereka."Setiap kali mereka mengangkat cerita ini, cerita mereka berubah dan setiap kali kami melakukan penyelidikan, kami tidak menemukan apapun."(MMI)