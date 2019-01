Bukalapak Dapat Modal dari Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund

Jakarta: Bukalapak mengumumkan perolehan pendanaan investasi dari perusahaan asal Korea Selatan, Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund. Namun, Bukalapak enggan menyebut nilai investasi yang diterimanya tersebut.



“Kami berharap, dukungan kemitraan ini dapat semakin mempercepat langkah kami untuk berinovasi melalui teknologi untuk mendorong usaha kecil di Indonesia semakin naik kelas,” ujar Co-Founder dan President Bukalapak Fajrin Rasyid.

Sementara itu, Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund mengumumkan berencana untuk terus berinvestasi pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi, terus berinovasi, dan tentunya perusahaan yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang, seperti e-commerce, platform internet, kesehatan, barang konsumsi, distribusi, serta logistik.Keputusan investasi ini disebut sebagai dampak dari pertumbuhan penggunaan internet mobile di Indonesia yang pesat. Pertumbuhan tersebut turut berkontribusi pada perkembangan ranah e-commerce, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 35 persen per tahun selama periode antara tahun 2014 hingga 2017.Investasi dari Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund menjadikan perusahaan Korea Selatan ini sebagai salah satu investor Bukalapak, yang sebelumnya telah didukung oleh beberapa pemegang saham utama seperti EMTEK, Ant Financial, dan GIC (Government of Singapore Investment Corporation).Sebagai informasi, Bukalapak membukukan sekitar lebih dari dua juta transaksi per hari. Jumlah pendapatan transaksi Bukalapak pada Q4 2018 berhasil melampaui pendapatan selama satu tahun pada periode 2017.Saat ini, Bukalapak telah menggandeng sebanyak 4 juta usaha kecil di seluruh Indonesia, 500 ribu warung yang tergabung di Mitra Bukalapak, dan 700 ribu pelaku usaha mandiri. Sementara jumlah pengguna Bukalapak mencapai 50 juta orang di seluruh Indonesia.(ELL)