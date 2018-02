Melihat Bocoran Terbaru Kamera Ganda Galaxy S9 Plus

Jakarta: Samsung akan meluncurkan Galaxy S9 pada 25 Februari mendatang. Namun, sejauh ini, telah ada banyak informasi bocoran yang beredar, mulai dari gambar render hingga spesifikasi dan fitur khusus. Tahun ini, Samsung fokus pada kamera untuk Galaxy S9 dan S9 Plus.



Menurut berbagai bocoran yang beredar, Galaxy S9 Plus akan memiliki dua kamera dengan resolusi 12MP sementara Galaxy S9 hanya akan memiliki satu kamera.

