Beredar, Bocoran Gambar Moto E5 Plus

Jakarta: Tipster kenamaan Evan Blass mengungkap gambar Motorola Moto E5 Plus. Menurut rumor terkini yang beredar, Moto E5 Plus akan hadir dengan layar LECD 5,8 inci beresolusi HD+ 720 x 1440 piksel.



Dukungan resolusi tersebut turut mengindikasikan rasio aspek 18:9 yang diusung layar perangkat ini. Selain itu, Moto E5 Plus juga dikabarkan akan didukung prosesor quad-core, didampingi RAM 3GB dan ruang penyimpanan internal 32GB atau 64GB.

Awalnya, ponsel cerdas ini dirumorkan punya kamera belakang ganda, namun Blass menyebut bagian serupa lensa di bagian belakang perangkat tersebut bukanlah kamera. Hal ini mengindikasikan Moto E5 Plus akan hadir dengan kamera belakang tunggal dan kamera depan ganda.Perangkat ini juga disebut akan menggunakan sistem operasi Android 8.0 Oreo. Bocoran gambar tersebut turut menampilkan sejumlah hal menari, yaitu absennya nama Moto dari lini pada tahun 2018 ini, digantikan dengan merek Motorola secara lengkap.Sementara itu, sensor pemindai sidik jari kini tersemat di bagian belakang perangkat, di bagian serupa tombol yang terletak di bawah kamera, berhias logo Motorola ikonik yang menyerupai sayap kelelawar. Motorola Moto E5 Plus juga akan dibekali dengan baterai 5.000 mAh.Sebelumnya pada akhir Januari lalu, Motorola Mobility dilaporkan tengah bersiap untuk meluncurkan sejumlah Moto Mod baru bagi smartphone lini Moto Z karyanya. Salah satu dari Mod tersebut diperkirakan Mod kamera dengan dukungan kemampuan berganti lensa.Lensa yang mendukung Mod tersebut dilaporkan merupakan buatan Canon, Nikon dan Sony. Moto Mod tersebut diklaim dapat mengubah smartphone Moto Z menjadi alternatif serius untuk kamera DSLR dan mirrorless, meski masih membutuhkan waktu pembuktian.(MMI)