Sibuk Teliti Alzheimer, Bill Gates Ogah Calonkan Diri Jadi Presiden AS

Jakarta: Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft yang kini menjadi milyarder dermawan, mengaku tidak tertarik untuk menjadi presiden Amerika Serikat.



Hal ini dia sampaikan dalam sesi AMA (Ask Me Anything) di forum internet Reddit. Dalam sesi Reddit AMA yang ke-6, Gates menegaskan bahwa dia sama sekali tidak tertarik mencalonkan diri sebagai presiden.

"Saya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden karena saya sangat berkomitmen pada pekerjaan yang saya dan Melinda lakukan di Bill & Melinda Gates Foundation dan juga pekerjaan di luar itu," tulis Gates, seperti yang dikutip dari CNET."Saya setuju bahwa kita perlu presiden yang bisa memikirkan peran AS dalam jangka panjang di dunia dan juga peduli dengan penelitian untuk menyelesaikan masalah soal penyakit dan harga layanan medis serta masalah tentang perubahan iklim dan perbaikan sistem edukasi."Saat ini, Gates tengah sibuk melakukan penelitian untuk menemukan obat Alzheimer, penyakit yang juga diderita oleh ayahnya yang kini berumur 92 tahun."Kabar baiknya, berbagai peralatan baru yang ada membantu kita untuk mengerti penyakit ini dengan lebih baik -- misalnya, tentang peran sel glial," kata Gates."Saya optimistis, dalam waktu 20 tahun ke depan, kita akan punya obat untuk membantu penderita penyakit ini jika kita fokus, termasuk dengan mengumpulkan data dan membantu para startup mendapatkan pendanaan."(MMI)