Pelanggan IndiHome Bisa Nonton Film Blockbuster melalui CATCHPLAY SELECT

Jakarta: Kini, pelanggan IndiHome dapat menikmati koleksi film blockbuster terbaru tanpa batas dengan tarif lebih terjangkau melalui CATCHPLAY SELECT. Layanan tersebut diluncurkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama CATCHPLAY.



Berbeda dengan layanan Video on Demand CATCHPLAY yang telah diluncurkan pada 2016 lalu, CATCHPLAY SELECT dirancang untuk khusus dinikmati melalui layar televisi pelanggan. “Apabila layanan CATCHPLAY sebelumnya dapat dinikmati secara multiscreen yakni melalui aplikasi Android/iOs, dan web, maka CATCHPLAY SELECT khusus dinikmati melalui layar televisi yang terhubung dengan Set Top Box (STB) IndiHome,” ujar Executive General Manager Divisi TV Video Telkom Aris Hartoni.

Sementara itu, CEO Group CATCHPLAY Daphne Yang berharap, dengan hadirnya CATCHPLAY SELECT, seluruh pelanggan IndiHome dapat dengan mudah mengakses berbagai konten menarik terutama film dengan harga terjangkau, sehingga kehadiran CATCHPLAY SELECT ini dapat membantu mengurangi pembajakan film.“Kami berterima kasih kepada Telkom yang telah memperluas partnership dengan CATCHPLAY. Kelanjutan kerjasama ini juga merupakan upaya kami memperluas jangkauan layanan ke lebih dari satu juta rumah yang belum menikmati layanan CATCHPLAY di layar TV mereka,” kata Daphne Yang.Menurut Daphne Yang, menghadirkan berbagai koleksi film bioskop terbaru, merupakan upaya CATCHPLAY dalam menyediakan konten hiburan terbaik bagi pelanggan IndiHome.Kehadiran CATCHPLAY SELECT merupakan jawaban Telkom untuk pelanggan yang menginginkan tayangan bermutu, namun dengan tarif lebih terjangkau. CATCHPLAY SELECT saat ini menawarkan ratusan film Hollywood dan lokal terbaru yang dapat ditonton setelah tiga bulan tayang di bioskop pertama kali.CATCHPLAY selalu menambahkan koleksi film setiap minggunya. Dengan harga Rp 16.500 per film untuk Single Rental atau Rp 33.000 per bulan untuk unlimited watching yang setara dengan Rp1.000 per hari, pelanggan dapat menikmati konten film berlisensi dan berkualitas tinggi yang dilengkapi dengan subtitle yang tepat.Aris Hartoni menambahkan, partnership antara Telkom dan CATCHPLAY pertama kali dilakukan pada Juni 2016 lalu sebagai upaya Telkom menghadirkan layanan konten hiburan berbasis OTT bagi pelanggan IndiHome di lndonesia. Sejak saat itu, berbagai koleksi film Hollywood dan lokal terbaru dari CATCHPLAY tersedia di IndiHome dan dapat dinikmati secara multiscreen.“CATCHPLAY SELECT diharapkan juga dapat menyediakan ragam konten hiburan berupa film-film terbaru dan berkualitas kepada seluruh pelanggan IndiHome, sehingga dapat mendukung digital lifestyle keluarga Indonesia,” ucap Aris Hartoni.(ROS)