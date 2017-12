Bos AI Apple Pamer Perkembangan Proyek Mobil Otonom

Jakarta: Fokus Apple dalam membuat mobil otonom telah berubah selama beberapa tahun belakangan. Namun, tahun ini, Apple sepertinya telah membuat banyak kemajuan soal proyek tersebut.



Pada bulan April, Apple mendapatkan izin untuk menguji mobil tanpa sopir di California. Pada Juni, CEO Tim Cook mengonfirmasi bahwa mereka memang sedang mengembangkan software yang memungkinkan mobil -- atau kendraan lain -- untuk bergerak secara otonom.

Pada hari Jumat, Director of AI Apple, Ruslan Salakhutdinov menjelaskan tentang kesukesan Apple dalam pembelajaran mesin yang akan membantu mereka merealisasikan proyek mobil otonom.Wired melaporkan, Salakhutdinov berbicara di depan ahli AI dalam konferensi Neural Information Processing Systems (NIPS) di California. Di sana, dia berbiara tentang bagaimana Apple menggunakan pembelajaran mesin untuk menganalisa data dari kamera yang ada di kendaraan.Foto: Getty Images/iStockphotoMenurut laporan The Verge, dia juga berbicara tentang teknik yang digunakan oleh Apple dalam memanfaatkan AI untuk mendeteksi pejalan kaki dan pesepeda menggunakan Light Detection and Ranging (LIDAR).Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan tentang perkembangan di proyek lain, seperti software yang menggunakan kamera pada mobil untuk mengidentifikasi objek seperti mobil dan pejalan kaki dan juga jalur berkendara di jalan.Salakhutdinov menunjukkan gambar untuk mendemonstrasikan performa sistem ketika kamera terhalang oleh air juhan dan bagaimana software mereka bisa mendeteksi lokasi pejalan kaki bahkan ketika mereka terhalang oleh mobil yang sedang diparkir.(MMI)