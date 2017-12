Netralitas Internet Dihapus, Industri Game Juga Kena Dampaknya

Jakarta: Komisi Komunikasi Federal (FCC) berencana untuk menghapus peraturan terkait netralitas internet pada 14 Desember mendatang. Keputusan tersebut akan memengaruhi bagaimana internet digunakan di Amerika Serikat.



Selain pengguna internet biasa, komunitas game juga akan terpengaruh oleh penghapusan peraturan tersebut, mulai dari pemain sampai developer.

Pada dasarnya, peraturan netralitas internet memaksa penyedia layanan internet (ISP) untuk memerlakukan data dengan sama. Misalnya, Anda membayar Rp300 ribu per bulan untuk internet, maka Anda akan boleh menggunakan internet untuk mengakses konten apapun yang Anda mau, tanpa batasan terkait konten, platform atau layanan yang Anda gunakan.Apa efek penghapusan peraturan netralitas internet pada komunitas game?Sekarang, konsol seperti Xbox dan PlayStation dapat terhubung ke internet. Dengan hilangnya peraturan netralitas internet, para penyedia internet bisa saja meminta para pengguna konsol untuk membayar ekstra agar konsol mereka bisa terhubung ke internet.Masalah lain yang mungkin timbul adalah dalam game MMO (Massively-Multiplayer Online). Menurut Kotaku, saat ini, ada jutaan orang memainkan World of Warcraft di Amerika Serikat. Masalah akan muncul jika ISP meminta para gamer membayar ekstra agar mereka tetap bisa memainkan game favoritnya itu.Contoh skenario ini mungkin terdengar konyol. Namun, Comcast sekarang telah menetapkan pembatasan 250GB pada pengguna standarnya. Mengingat sekarang game PC semakin besar dan pengguna konsol bisa mengunduh game langsung ke hard drive mereka, batasan bandwidth ini bisa menciptakan masalah di masa depan.Sementara itu, Comic Book menyebutkan, beberapa developer game telah meminta para gamer untuk peduli dengan isu netralitas internet karena masalah ini akan memengaruhi mereka.Co-founder dan Co-creative Director Studio Wildcard, Jeremy Stieglitz berkata, "Siapapun yang peduli tentang game multiplayer harus peduli tentang hilangnya netralitas internet di AS. Ini akan merusak konsep persaingan adil dengan membatasi bandwidth berdasarkan apakah Anda adalah game kecil ataukah bagian dari perusahaan besar.""Begitu penyedia layanan internet memutuskan untuk memprioritaskan bandwidth mereka untuk layanan mereka sendiri, game independen seperti Ark kemungkinan akan kesulitan. Penurunan performa ini mungkin tidak akan terlihat dalam waktu dekat, tapi itu hampir pasti akan terjadi begitu operator memutuskan untuk mengeksploitasi kekuasaan yang mereka dapatkan."CEO Discord, Jason Citron juga mengemukakan pendapatnya tentang masalah netralitas internet. "Netralitas internet sangat penting bagi startup kecil seperti Discord karena semua trafik internet diperlakukan dengan adil sehingga kita semua bisa mendapatkan akses layaknya perusahaan besar," ujarnya pada Wired.(MMI)