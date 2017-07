Apple iPhone 8 Muncul 6 September?

Metrotvnews.com: Apple iPhone 8, iPhone 7s dan iPhone 7s Plus diprediksi akan segera meluncur, mengingat tradisi Apple dalam mengumumkan smartphone terbarunya pada bulan September.



Berbagai rumor yang beredar terkait tiga iPhone terbaru yang diperkirakan akan diluncurkan pada tahun ini. Sejumlah rumor tersebut menyebut iPhone 8 akan hadir dengan dukungan layar OLED berukuran lebih besar dan usungan rasio aspek baru.

Selain itu, iPhone 8 juga disebut akan mengusung desain baru dengan bahan kaca membalut bagian depan dan belakang, serta menggunakan bingkai metal, dan dukungan teknologi pemindai wajah 3D yang akan diprediksi akan menggantikan pemindai sidik jari Touch ID.Apple diperkirakan akan menghadirkan berbagai fitur menarik pada iPhone 8 dan memposisikannya sebagai ponsel pro dengan penawaran harga tinggi. Hingga saat ini belum tersedia informasi resmi terkait harga iPhone terbaru tersebut.Namun, Phone Arena melaporkan, versi memori internal 64GB untuk iPhone 8 akan ditawarkan seharga USD1.100 (Rp14,6 juta), sedangkan iPhone 7s seharga USD650 (Rp8,6 juta) dan iPhone 7s Plus seharga USD770 (Rp10,3 juta).Untuk versi memori internal 256GB, iPhone 8 akan ditawarkan seharga USD1.200 (Rp16 juta), sedangkan iPhone 7s seharga USD750 (Rp10 juta) dan iPhone 7s Plus seharga US870 (Rp11,6 juta).Sementara itu, iPhone 8, iPhone 7s dan iPhone 7s Plus diperkirakan akan diumumkan pada 5 atau 6 September mendatang, dan diluncurkan pada 15 atau 22 September, dengan tanggal 22 September diperkirakan ditujukan untuk iPhone 8.(MMI)