Indonesia Menuju Imagine Cup 2017 World Finals

Metrotvnews.com, Jakarta: CIMOL, tim developer asal Institut Teknologi Bandung, bersiap sebagai wakil Indonesia dalam kompetisi global Imagine Cup 2017 World Finals.



CIMOL sendiri merupakan tim pengembang yang menciptakan aplikasi pelacak berbasis web Hoax Analyzer. Sesuai namanya, situs ini akan melacak kebenaran satu sumber berita.

Berbagai persiapan telah dilakukan sebelum tim berangkat menuju Seattle, Amerika Serikat. "Tim CIMOL sejak awal Juli menjalani bootcamp di kantor Microsoft Indonesia," kata Irving Hutagalung, Audience Evangelism Manager, Microsoft Indonesia.Persiapan lebih terfokus pada menyempurnakan bahan presentasi, agar nantinya bisa menyampaikan karya mereka dengan tepat di hadapan para juri ketika kompetisi dimulai.Selain dari tim internal Microsoft, bimbingan juga diberikan oleh beberapa pelaku startup, seperti Puja Pramudya dari Radyalabs, Norman Sasono dari Bizzy, dan Ibrahim Arief dari Bukalapak. Pihak Badan Ekonomi Kreatif juga menyatakan dukungan kepada tim CIMOL dalam kompetisi internasional ini.Imagine Cup 2017 World Finals digelar 23-26 Juli 2017 di Seattle, Amerika Serikat. Kompetisi ini bakal mempertemukan 54 tim pengembang muda universitas dari seluruh dunia, demi memperbutkan hadiah senilai USD100 ribu (Rp1,3 miliar). Sebelum ke tahap World Finals ini, tim CIMOL telah menjadi juara tingkat nasional dan Asia Tenggara.Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup rajin dalam mengirimkan wakil ke tahap Imagine Cup World Finals. Tidak melulu berasal dari satu universitas, tingkat kompetisi untuk skala nasional cukup kompetitif. Tahun lalu, tim asal Universitas Trunojoyo, None Developers, berhasil menjadi juara pertama untuk kategori game melalui karya Froggy and The Pesticide.Metrotvnews.com akan menghadiri perhelatan akbar tahunan ini. Pantau terus kanal teknologi kami untuk melihat perjuangan wakil Indonesia menjadi juara dunia.(MMI)