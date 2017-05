Samsung Lelang Edisi Spesial Galaxy S8+

Metrotvnews.com, Jakarta: Samsung mengumumkan bekerja sama dengan lima kreator untuk menciptakan sembilan unit edisi khusus Galaxy S8+. Hari ini, Jumat (5/5/17), Samsung mengumumkan dua unit pertama edisi spesial tersebut telah terjual melalui proses lelang.



"Dua unit pertama edisi spesial Samsung Galaxy S8 Plus sudah terjual di lelang, pada acara untuk mitra Samsung di hari peluncuran Galaxy S8 dan S8 plus di Indonesia," ujar Marketing Director IT & Mobile Business Samsung Electronics Indonesia, Vebbyna Kaunang.

Dua unit pertama Samsung Galaxy S8 Plus edisi spesial tersebut merupakan karya ilustrator bernama Darbotz dan Talitha. Kedua perangkat tersebut mengunggulkan keunikan grafir gambar angka satu pada karya Darbotz dan angka dua karya Talitha.Vebbyna menyebut ilustrator menggambarkan angka tersebut langsung pada bodi belakang perangkat, menjadi nilai unik utama pada perangkat tersebut. Kedua perangkat edisi spesial tersebut berhasil terjual seharga Rp100 juta untuk karya Darbotz dan Rp105 juta untuk karya Talitha.Sementara itu, tiga kreator lain yang digandeng Samsung untuk menciptakan Samsung Galaxy S8 Plus edisi spesial adalah Didik Nini Thowok, Tulola Jewelry dan Biyan. Lima perangkat edisi spesial lainnya dijadwalkan untuk dilelang dalam waktu dekat melalui beberapa acara Samsung mendatang.Sedangkan dua perangkat edisi spesial tersebut akan dilelang melalui mitra online Samsung pada bulan Mei ini. Hasil lelang perangkat tersebut seluruhnya akan didonasikan ke masyarakat, meski masih belum bisa berbagi informasi terkait penerima donasi tersebut.Vebbyna menyebut, Samsung Electronics Indonesia berharap donasi hasil lelang edisi spesial Galaxy S8 Plus tersebut telah dapat disalurkan ke pihak yang membutuhkan sebelum hari raya Idul Fitri tahun ini.(MMI)