Melirik Project Scorpio, Calon Penghancur PS4 Pro dari Microsoft

Metrotvnews.com: Microsoft akhirnya membocorkan spesifikasi dari konsol terbarunya yang bernama Project Scorpio. Saat diumumkan di ajang E3 2016 kemarin, Project Scorpio diklaim akan tampil sebagai konsol paling bertenaga. Benarkah demikian?



Menurut Digital Foundry, klaim Microsoft tersebut benar. Secara spesifikasi, Project Scorpio akan tampil sebagai konsol paling kencang jika dibandingkan dengan berbagai konsol yang ada saat ini, termasuk PlayStation 4 Pro.

Project Scorpio hadir ditenagai oleh sebuah SoC (System on Chip) khusus. Di dalamnya, terdapat sebuah CPU yang memiliki konfigurasi octa-core dengan kecepatan 2,3GHz. CPU Project Scorpio kali ini lebih kencang dibandingkan dengan PlayStation 4 Pro yang menggunakan CPU octa-core Jaguar berkecepatan 2,1GHz. Tidak hanya itu, konsol ini bahkan jauh lebih cepat dari Xbox One yang hanya memiliki kecepatan 1,75GHz.Sementara dari sisi grafis, Project Scorpio akan menggunakan GPU sesuai yang dijanjikan. GPU tersebut akan hadir dengan performa hingga 6TFLOPS, jauh di atas PlayStation 4 Pro yang hanya 4,2TFLOPS dan empat kali lipat lebih kencang dari Xbox One yang hanya memiliki performa GPU 1,31TFLOPS.Meski tidak disebutkan jenis GPU yang digunakan, Digital Foundry memperkirakan Project Scorpio menggunakan GPU AMD Polaris yang telah dimodifikasi, dalam hal ini setara dengan RX 480 versi PC namun dengan jumlah compute unit yang lebih banyak, yaitu 40 buah.Performa tersebut memang masih merupakan spesifikasi di atas kertas, namun ada satu hal yang menarik di GPU Project Scorpio kali ini. Tim Microsoft berhasil menanamkan instruksi DirectX 12 secara langsung ke dalam GPU di konsol ini.Dengan demikian, beban rendering grafis diklaim berkurang hingga setengahnya dan membuat performa Project Scorpio lebih baik.Project Scorpio juga akan menggunakan memori GDDR5 berkecepatan 6,8GHz dengan total memori 12GB. Jumlah memori tersbeut 50 persen lebih besar dari PlayStation 4 Pro dan Xbox One yang hanya memiliki memori sebesar 8GB. Project Scorpio nantinya akan menggunakan 12 modul memori dengan 384-bit memory bus, sehingga menghasilkan total bandwidth sebesar 326Gbps.Beralih ke sistem pendinginan, Microsoft dikatakan tidak setengah hati dalam merancang konsol ini. Project Scorpio dilengkapi dengan sistem pendingin vapor chamber cooling yang biasa ditemukan di kartu grafis kelas atas seperti NVIDIA GeForce GTX 1080 dan 1080Ti.Sistem pendingin ini memanfaatkan satu kipas yang bisa mengalirkan udara panas ke luar secara optimal.Sebagai tambahan, Project Scorpio juga dilengkapi dengan fitur audio surround sound 7.1 dari Dolby Atmos dan teknologi video encoding HVEC terbaru. Dengan demikian, pemain bisa menikmati dan merekam gameplay dan mengambil screenshot dengan hasil yang lebih baik. Sebuah 4K UHD Blu-ray drive juga disematkan di konsol ini, memungkinkannya untuk memutar film berkualitas tinggi.Project Scorpio dikatakan mampu menjalankan game di resolusi native 4K tanpa masalah. Saat ini, Microsoft memang masih belum memiliki game yang secara spesifik dibangun untuk Project Scorpio. Namun konsol ini memiliki fitur Backward Compability sehingga masih bisa memainkan game Xbox One, bahkan Xbox 360. Developer juga bisa menghadirkan patch agar game tersebut bisa dimainkan di resolusi 4K dengan framerate 60fps.Forza Horizon misalnya. Game balapan tersebut telah memiliki patch untuk Project Scorpio. Dalam pengujian yang diperlihatkan oleh Microsoft, Project Scorpio mampu menjalankan Forza Horizon di resolusi 4K dengan framrate 60fps tanpa masalah.Bahkan di indikator performa, Forza Horizon hanya memakan performa GPU sekitar 60 persen. Artinya, konsol ini masih mampu menampilkan grafis dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi.Menariknya lagi, Microsoft juga merancang Project Scorpio agar developer game dapat melakukan transisi dengan mudah. Percaya atau tidak, patch untuk Forza Horizon dihadirkan hanya dalam waktu dua hari. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi semua. Developer akan lebih mudah membuat game dengan performa tinggi, dan gamer bisa mendapatkan game lebih baik dalam waktu lebih singkat.Melihat spesifikasi yang ditawarkannya, Project Scorpio tampak hadir sebagai penghancur konsol yang ada saat ini. Spesifikasinya jauh di atas rata-rata konsol sehingga ia dipastikan akan meningkatkan standar konsol saat ini. Project Scorpio bahkan bisa menantang PC dan mempopulerkan gaming di resolusi 4K.Apakah ia akan berhasil? Jika Microsoft berhasil menggaet para developer untuk merilis judul game eksklusifnya di Project Scorpio, konsol ini tentu akan berhasil. Ia sudah unggul dalam masalah performa dan konten adalah hal yang harus ditekankan kali ini. Namun, developer game seharusnya bisa lebih mudah dirangkul sebab konsol ini memiliki punya potensi pengembangan yang besar.Satu hal yang pasti untuk saat ini, konsol Project Scorpio dipastikan akan dibanderol dengan harga yang lebih mahal dari PlayStation 4 Pro.(MMI)