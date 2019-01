Xiaomi Siapkan Tablet Lipat?

Jakarta: Tipster kenamaan, Evan Blass, mengunggah video hands-on tablet berdesain lipat, dikabarkan sebagai perangkat yang diciptakan oleh Xiaomi. Tablet ini ditampilkan pada video menggunakan antarmuka pengguna MIUI 10 karya Xiaomi.



Video ini menampilkan pengguna memegang perangkat serupa tablet tradisional selama 20 detik pertama. Setelah membuka kunci perangkat, pengguna tersebut kemudian ditampilkan mengakses aplikasi Google Maps.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F