Nokia 6.1 Plus Unggulkan Bothie, Apa itu?

Bogor: Setiap smartphone harus memiliki pembeda dari merek lain, termasuk Nokia.



Beberapa waktu lalu mereka merilis Nokia 6.1 Plus di Indonesia. Satu fitur yang pernah Medcom.id sebutkan di peluncurannya yakni Bothie. Pada acara media gathering yang digelar kemarin, Medcom.id berkesempatan untuk mengenal Bothie lebih jauh.

Fitur Bothie diperkenalkan dan diklaim oleh Nokia tidak ditemukan pada smartphone lain. Bothie adalah akronim dari both selfie. Apabila selfie identik dengan kamera, kini selfie bisa dilakukan sekaligus bersama kamera belakang.Nokia 6.1 Plus membenamkan Bothie, yang membuat kamera depan dan belakang bisa berfungsi bersamaan. Tentu saja, tampilan tersebut memang terasa lebih menyerupai video call Pihak Nokia mengungkapkan fitur ini mendukung pembuatan vlog.Jadi pengguna bisa menciptakan vlog yang memperlihatkan wajah penggunanya sekaligus kondisi yang ada di hadapan penggunanya yang ditangkap menggunakan kamera depan.Ditambah Nokia 6.1 Plus langsung mendukung fitur untuk live streaming dengan terintegrasi langsung ke akun media sosial.Misalnya, Anda bersama teman Anda duduk berhadapan dan membuat vlog yang berisi diskusi tatap muka. Bothie akan sangat memudahkan kondisi tersebut. Medcom.id juga menilai kualitas kameranya juga sangat baik untuk video.Kamera belakangnya adalah kamera ganda beresolusi 16MP+5MP sementara kamera depannya 16MP. Kualitas video yang direkam mendukung resolusi 4K. Bothie akan tampil dalam split screen dan mode ini juga mendukung untuk fotografi, bukan hanya video dengan tambahan stiker AR.(ELL)