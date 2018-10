Samsung Galaxy A7 (2018) Jadi Penerus Tiga Ponsel

Kuala Lumpur: Telah dirilis beberapa minggu lalu, Samsung tetap memperkenalkan Galaxy A7 pada acara pengumuman Galaxy A9 Kamis 11 Oktober 2018. Sayangnya, kehadiran smartphone terbaru Samsung ini turut membawa berita sedih untuk perangkat lainnya.



“Galaxy A6 sudah diskontinu, Galaxy A8 dan A8+ juga. Tapi perangkat ini masih tersedia di pasar, hingga unit habis, meski kami tidak akan memproduksi unit baru dari perangkat ini lagi," ujar IT & Mobile Senior Product Marketing Manager Samsung Indonesia Selvia Gofar.

Namun untuk saudara Galaxy A6, yaitu Galaxy A6 Plus, Selvia menyebut bahwa Samsung masih meneruskan produksi unit ini.Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia, Denny Galant menyebut ketiga perangkat yang telah dihentikan proses produksinya tersebut karena Galaxy A7 (2018) dan A9 (2018) dapat menjadi pilihan lebih baik bagi konsumen.Selain itu, Galaxy A8 dan A8+ juga dinilai memiliki harga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Galaxy A7 (2018), begitu juga dengan Galaxy A6. Namun, Galaxy A6 Plus yang saat ini dipasarkan dengan harga tergolong terjangkau, sekitar Rp3.999.000.Harga terjangkau dan dukungan kamera ganda yang dinilai masih dibutuhkan konsumen menjadi penguat keputusan Samsung untuk mempertahankan smartphone ini.Sebagai informasi, Samsung Galaxy A7 (2018) versi RAM 4GB dan ruang penyimpanan internal 64GB telah ditawarkan via program pre-order.Program yang dilangsungkan sejak tanggal 12 Oktober hingga 19 Oktober mendatang di sejumlah situs e-commerce mitra Samsung ini ditawarkan seharga Rp4.499.000, dengan dukungan promosi berupa cashback sebesar Rp500.000 bagi konsumen pemesan smartphone pada program pre-order ini.Samsung juga menjanjikan akan menghadirkan Galaxy A7 (2018) dengan varian RAM 6GB dan ruang penyimpanan 128GB di Indonesia, dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu mendatang.(MMI)