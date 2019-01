Tak Cuma Merah, ASUS ROG Juga Bisa Jadi Merah Jambu

Las Vegas: ASUS ROG identik dengan dominsi warna merah, tapi di CES 2019 ada beberapa produk yang justru hadir dengan warna merah jambu. ASUS memperkenalkan seri bernama ASUS ROG PNK LTD.



ASUS ROG PNK LTD merupakan ASUS ROG yang hadir didominasi warna pink, mulai dari keyboard mekanikal, mouse, headset, dan desk mat.

Seluruh jajaran ASUS ROG PNK LTD memang terlihat lebih pas untuk gamer perempuan, namun desain tampilannya sama sekali tidak mengurangi kesan gaming ASUS ROG.Pada produk keyboard gaming dihadirkan ASUS ROG Strix Flare yang dibalut sentuhan warna merah jambu dan putih. Warna keycap yang digunakan memadukan warna pink dan abu-abu dengan posisi yang didesain berbeda oleh ASUS.Dari segi fitur, ASUS ROG Strix Flare versi ASUS ROG PNK LTD masih menyediakan spesifikasi dan pengalaman yang sama dari versi sebelumnya yang pernah Medcom.id ulas . Perbedaan hanya terletak pada tampilannya, dan tersedia menggunakan beragam jenis switch Cherry MX.Pada mouse, seri ASUS ROG PNK LTD menghadirkannya dalam ASUS ROG Gladius II Origin yang masih hadir dengan fitur dan spesifikasi sama dengan versi biasa yang sudah diperkenalkan pada bulan Februari tahun lalu.ASUS ROG Gladius II Origin menyajikan sensitivitas hingga 12.000 DPI, dan fungsi makro untuk semua tombolnya. Beralih ke headset, ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK LTD hadir sebagai headset over-ear yang memadukan warna pink dan abu-abu.Headset tersebut hadir dengan koneksi USB dan 3,5mm sehingga bisa digunakan untuk PC dan perangkat mobile. Di sisi kualitas, ASUS ROG Strix Fusion 300 PNK LTD dibenamkan audio 7.1 dan driver ASUS Essence untuk memberikan kualitas audio premium.Terakhir adalah desk mat ukuran 35 x 17 inci ASUS ROG Sheath yang menggunakan material kain non-slip serta ornamen hias ASUS ROG yang khas ditemukan di seluruh produk lini ASUS ROG. ASUS tidak menyebutkan detik harga tiap produk, tapi semuanya akan dijual dalam jumlah terbatas.(MMI)