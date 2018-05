Xiaomi Mi 8 Segera Muncul

Jakarta: Mi 8, smartphone unggulan terbaru karya salah satu produsen ponsel dengan pertumbuhan terpesat di dunia, Xiaomi, akan secara resmi diumumkan dalam beberapa hari mendatang, yaitu pada hari Kamis, 31 Mei 2018.



Xiaomi membantah berbagai rumor sebelumnya tersebut dengan merilis tanggal pengumuman resmi melalui akun Twitter. Sebagai pengingat, Xiaomi melewati angka 7 pada penamaan perangkatnya, untuk merayakan ulang tahunnya kedelapan.

BIG announcement Mi fans. The brand new #Mi8, a nod to our 8th anniversary, is coming on 31 May. Stay tuned! pic.twitter.com/UGwmwO7Xi0