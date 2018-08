Protes Terhadap AS, Warga Turki Hancurkan iPhone

Jakarta: Turki dan Amerika Serikat diketahui tengah berseteru termausk dalam perkeonomian dan perdagangan. Turki mengambil balasan atas desakan sanksi dagang Amerika Serikat dengan memblokir produk Amerika Serikat salah satunya iPhone.



Kini di medial sosial tengah viral konten uanggahan warga Turki yang memperlihatkan mereka merusak iPhone dengan beragam cara salah satunya yang kerap dijumpai adalah memukulnya dengan palu atau batu dan membantingnya.

Different iPhone & USA protests in Turkey @AppleSupport pic.twitter.com/Vi1QlLpn1N

Teamwork! First fist ???? #iPhone then step on it all together! pic.twitter.com/OSWBXAgaLK