Melihat Strategi Baru Microsoft di Industri Mobile

Metrotvnews.com: Microsoft tidak terlalu sukses dalam industri mobile. Meskipun perusahaan pembuat Windows itu belum menyerah untuk meluncurkan ponsel , mereka juga punya strategi baru.



Setelah gagal menarik hati konsumen dengan ponselnya, perusahaan raksasa tersebut kini akan menyelinap masuk ke ranah iOS dan Android. Sebelum ini, perusahaan asal Redmond itu telah meluncurkan berbagai aplikasi untuk pengguna iOS dan Android, dalam acara developer Build,Microsoft tampaknya kembali menegaskan bahwa mereka akan fokus untuk memaksimalkan manfaat aplikasi buatannya untuk pengguna iOS dan Android.

Menurut The Verge, strategi terbaru Microsoft dalam industri perangkat mobile adalah meyakinkan pengguna Windows bahwa mereka bisa melanjutkan kegiatan mereka di desktop ke perangkat mobile, tidak peduli apakah mereka menggunakan iPhone atau Android. Prinsip Microsoft sederhana: mereka tidak peduli perangkat mobile yang Anda gunakan selama Anda memiliki komputer Windows.Microsoft memiliki beberapa rencana untuk merealisasikan visinya ini. Mereka juga percaya, apa yang mereka lakukan akan dapat membuat pengalaman penggunaan iOS dan Android menjadi lebih baik.Corporate Vice President, Operating Systems Group, Microsoft, Joe Belfiore mendemonstrasikan salah satu fitur OneDrive yang akan muncul dalam Fall Creators Update dengan sebuah Windows Phone. Ketika "Windows Phone" terucap dari mulutnya, para penonton bersorak senang.Belfiore mengucapkan terima kasih tapi dia tidak membahas Windows Phone sama sekali setelahnya. Menurut laporan Mashable, muncul sebuah slide dengan tulisan "Windows PC mencintai semua perangkat Anda" dengan iPhone, Android dan Windows Phone tampil berdampingan di sebelah Studio dan laptop Surface. Slide itu menggambarkan strategi Microsoft di dunia mobile saat ini.Tiga fitur yang Belfiore pamerkan bertujuan untuk membantu pengguna Windows agar dapat memaksimalkan aplikasi buatan Microsoft pada perangkat iOS dan Android. Ketiga fitur itu adalah Timeline, Clipboard dan Pick Up Where You Left Off. Ketiganya berfungsi dengan asumsi pengguna Windows menggunakan iPhone atau Android dan bukannya Windows Phone.(MMI)