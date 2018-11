Pasar Menciut, Ini Tiga E-Commerce Terpopuler

Jakarta: Pasar e-commerce Indonesia mulai matang. Itu artinya, jumlah pemain e-commerce di Indonesia kini sudah jauh lebih sedikit dari beberapa tahun lalu. Perusahaan konsultan marketing MarkPlus Inc. lalu melakukan survei terkait perusahaan e-commerce yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia.



"Industri e-commerce saat ini sudah masuk usia matang. Pemain-pemain seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak adalah nama-nama pemain e-commerce yang paling sering disebut responden," kata Associate of High Tech, Property and Consumer Industry of MarkPlus, Inc. Irfan Setiawan.

Data dari riset menunjukkan bahwa 46,1 persen responden mengakses e-commerce sebanyak empat kali dalam tiga bulan terakhir. Dalam periode waktu yang sama, Shopee adalah e-commerce yang paling sering diakses, diikuti oleh Lazada, dan Tokopedia.Sementara perangkat yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk mengakses e-commerce adalah smartphone. Sebanyak 91,3 persen responden mengaku menggunakan smartphone untuk mengakses e-commerce. Sementara 49,8 persen mengatakan mereka menggunakan aplikasi e-commerce.Shopee, Lazada, dan Tokopedia bisa bertahan di Indonesia karena mereka menggunakan strategi yang tepat. "Strategi seperti banyak promosi, harga murah, reputasi baik, sampai gratis ongkir adalah alasan mengapa konsumen memilih berbelanja di e-commerce. Ini juga yang membuat brand-brand ternama bertahan," kata Irfan.Menurut survei, responden memiliki beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk berbelanja di sebuah e-commerce. Sebanyak 61,3 persen menjadikan jumlah promosi jadi pertimbangan, 58,5 persen mempertimbangkan harga yang lebih murah, dan 53,8 persen menjadikan reputasi sebagai pertimbangan.(MMI)