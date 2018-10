Motorola Siapkan Moto Mod untuk Vlogger Amatir

Jakarta: Motorola menjadi salah satu merek yang dikenal inovatif berkat kreasi perangkat ekstensi untuk smartphone karyanya, bertajuk Moto Mod. Sejumlah mod yang dirilis Motorola tersebut termasuk mod baterai, speaker JBL, dan lainnya.



Motorola juga telah bersiap menyambut kedatangan jaringan 5G dengan menghadirkan mod pendukung jaringan ini untuk perangkat masih mendukung jaringan 4G LTE, di masa mendatang.

Sebelumnya, Motorola turut menghadirkan mod yang menawarkan keyboard fisik, tetapi kemudian ditarik dari peredaran.Sementara itu, informasi terkiri yang diunggah oleh Leakster Evan Blass via akun Twitter pribadinya menyebut bahwa Motorola tengah mempersiapkan mod baru berupa penyangga multifungsi yang dirancang untuk videografer, didampingi oleh gambar perangkat.Perangkat ini tampil berupa kepala pivot, yang menyerupai tripod kepala datar dan berukuran kecil sehingga mudah dibawa serta saat bepergian.Kehadiran penyangga ini diperkirakan sebagai bentuk tanggapan Motorola terkait media sosial berfitur video yang tengah menjadi tren di kalangan generasi muda saat ini.Sebelumnya, Motorola tengah merekrut penguji untuk update Moto G4 Plus Android Oreo di Brazil. Hal ini dapat diartikan bahwa Moto G4 Plus akan diperbarui ke sistem operasi Android Oreo. Informasi ini juga mengindikasikan bahwa Motorola membutuhkan waktu hingga dapat menggulirkan update kepada konsumennya.Sementara itu, dokumen paten yang didaftarkan Motorola mengilustrasikan rencananya untuk menghadirkan perangkat dengan layar lipat. Perangkat ini akan hadir dengan desain lipat menyerupai kerang, yang menjadi salah satu desain usungan ponsel ikonik miliknya, Motorola RAZR.Gambar pada dokumen paten ini diperkirakan sebagai perangkat potensial penerus RAZR, dan menampilkan pendekatan Motorola terhadap satu permasalahan terbesarnya dengan desain ini, yaitu pada bagian layar yang terlipat saat perangkat ditutup.(MMI)