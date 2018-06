LG Kembali Bawa Ponsel Menengah Pakai Stylus

Jakarta: LG memperkenalkan jajaran smartphone kelas menengah baru dengan meluncurkan Q7 bulan lalu. Sekarang, perusahaan asal Korea Selatan itu mengumumkan keberadaan lini Q Stylus, yang memiliki layar lebih besar dari Q7 dan dilengkapi dengan stylus.



The Verge menyebutkan, pada dasarnya, Q Stylus adalah smartphone kelas menengah dengan stylus. Ponsel tersebut memiliki layar 6,2 inci dengan rasio 18:9. Sebagai perbandingan, Q7 memiliki layar 5,5 inci dengan rasio yang sama.

Selain perbedaan ukuran layar dan keberadaan stylus, Q Stylus memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan Q7. Q Stylus akan hadir dalam tiga varian, yaitu varian paling atas Q Stylus Plus, kelas menengah Q Stylus dan varian berharga terjangkau, Q Stylus Alpha.Tergantung pada model ponsel, prosesor yang LG gunakan adalah prosesor octa-core 1,5GHz atau octa-core 1,8 GHz. Q Stylus Plus akan memiliki RAM 4GB dengan memori internal 64GB sementara Q Stylus dan Stylus Alpha akan memiliki RAM 3GB dan memori internal 32GB.Baik Q Stylus Plus dan Q Stylus dilengkapi dengan kamera 16MP pada bagian belakang dengan kamera 8MP di bagian depan. Sementara Q Stylus Alpha memiliki kamera 13MP pada bagian belakang dan kamera 5MP pada bagian depan.Ketiganya akan menggunakan baterai 3.300 mAh dan sudah langsung menggunakan Android 8.1 Oreo. Ketiganya juga memiliki sertifikasi anti-air IP68, dukungan DTS:X surround sound dan post USB-C yang sudah mendukung fast charging.LG menyebutkan, Q Stylus akan diluncurkan "secara terbatas" pada bulan ini di Amerika Utara dan Asia. Sayangnya, mereka tidak menyebutkan harga atau tanggal perilisan pasti.(MMI)