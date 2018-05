AS Potong Durasi Visa Warga Tiongkok yang Belajar Teknologi

Jakarta: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan memotong durasi visa yang diberikan pada warga negara Tiongkok.



Tujuannya adalah mencegah terjadinya pencurian properti intelektual AS, yang diduga terjadi, menurut laporan Associated Press. Meskipun proses aplikasi visa tidak berubah, warga Tiongkok yang bekerja atau belajar di bidang tertentu akan lebih sulit mendapatkan visa.

Mulai 11 Juni, durasi visa yang diberikan pada warga Tiongkok bisa dibatasi petugas konsulat AS dan tidak akan diberikan dengan durasi paling lama secara otomatis seperti selama ini.Pihak pemerintah AS mengatakan bahwa mahasiswa S2 Tiongkok hanya mendapatkan visa satu tahun jika mereka memelajari bidang robotik, manufaktur teknologi tinggi atau penerbangan. Ketiganya merupakan bidang yang menjadi fokus nasional Tiongkok.Jika seorang warga Tiongkok bekerja sebagai peneliti atau manajer dari salah satu perusahaan Tiongkok yang masuk di daftar Departemen Perdagangan AS, permintaan visa akan memerlukan izin dari beberapa badan AS. Proses ini akan membuat pengajuan visa memakan waktu berbulan-bulan.Sayangnya, tidak diketahui perusahaan apa saja yang masuk dalam daftar Departemen Perdagangan.Namun, mengingat ZTE dan Huawei kini di bawah pengawasan ketat, maka kemungkinan, perusahaan mobile dan perusahaan yang bekerja di teknologi serupa akan masuk ke dalam daftar tersebut.(MMI)