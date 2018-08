Facebook Rilis Layanan Watch untuk Global

Jakarta: Satu tahun sejak Facebook merilis Watch di Amerika Serikat, Facebook meluncurkannya secara global. Perusahaan media sosial itu mengumumkan hal ini melalui blog post.



Perilisan Watch secara global berarti para rekan Facebook akan bisa menjangkau miliaran orang di berbagai negara yang menggunakan berbagai bahasa.

Ini membuat Facebook berada pada level yang sama dengan YouTube dan Netflix. Namun, itu bukan berarti para pengiklan akan berbondong-bondong menggunakan Watch.Dengan Watch, para pengiklan akan bisa menjangkau miliaran orang menggunakan iklan. Para pengiklan juga bisa menampilkan iklan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat lokal, menurut laporan The Verge.Watch kini tersedia untuk iOS dan Android dalam aplikasi Facebook. Selain itu, Watch juga tersedia di Apple TV, Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Xbox One dan Oculus TV.Dalam sebuah blog post, Facebook mengatakan bahwa lebih dari 50 juta orang di Amerika Serikat menonton setidaknya satu menit video per bulan.Sementara waktu total menonton video telah naik 14 kali sejak awal tahun 2018. Meskipun begitu, ini tidak menjamin bahwa platform video ini akan lebih sukses.Sejak Watch diluncurkan, Facebook telah mencoba berbagai format baru bagi para penerbit konten, termasuk video live dari game dan sekumpulan konten yang berisi konten interaktif seperti kuis atau pemungutan suara.(MMI)