Bos Google Minta Karyawan untuk Netral dalam Politik

Jakarta: Pada hari Jumat, CEO Google Sundar Pichai mengirimkan memo ke para karyawan, mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengutak-atik layanan perusahaan untuk mendukung pandangan politik tertentu.





Dia juga memberikan peringatan bahwa siapapun yang melanggar peraturan itu akan dihukum, menurut laporan berbagai media.

"Kami tidak membuat produk untuk mendukung agenda politik tertentu," kata Pichai dalam memo yang dilihat oleh The Wall Street Journal dan media lainnya."Kepercayaan pengguna yang diberikan pada kita adalah aset terbesar kita dan kita harus selalu menjaganya. Jika ada pekerja Google yang merusak kepercayaan itu, kami akan menghukumnya."Google tidak memberikan komentar ketika diminta komentar terkait hal ini.Catatan dari Pichai ini muncul setelah beredar kabar bahwa para pekerja Google tengah mendiskusikan cara untuk mengubah fungsi pencarian buatan Google untuk melawan keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mencegah orang-orang dari negara tertentu masuk ke AS yang mulai diberlakukan pada tahun lalu, lapor CNET."Berbagai berita baru menjadikan email internal sebagai referensi, mengatakan bahwa kami akan mengacaukan hasil pencarian kami untuk agenda politik," kata Pichai. "Ini salah."Minggu lalu, juga beredar video dari 2016 yang menunjukkan co-founder Google, Sergey Brin berkata bahwa dia merasa tersinggung dengan hasil pemilu presiden AS pada 2016 di hadapan seluruh karyawan perusahaan.Bulan lalu, Trump menggunakan Twitter untuk menuduh Google, menyebutkan bahwa perusahaan pencarian raksasa itu memanipulasi hasil pencarian untuk menekan para konservatif.(MMI)