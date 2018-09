Konsep Baru, Lenovo Legion Y530 Tampil Lebih Keren

Jakarta: Lenovo secara resmi mengumumkan kehadiran laptop teranyar untuk segmen gaming. Lenovo Legion Y530 adalah versi terbaru yang menawarkan beberapa pembaruan, tidak hanya dari aspek spesifikasi.



Kali ini, pihak Lenovo Indonesia menyebutkan bahwa mereka mengusung konsep “Stylish on The Outside, Savage on The Inside”.

“Aspek yang membedakan Lenovo Legion dan merek lainnya adalah desain baru yang menyasar avid gamer. Sehingga menampilkan produk yang lebih bersih, mulus, dan canggih,” kata Consumer Lead Lenovo Indonesia Helmy Sutanto, dalam konferensi pers peluncuran Legion Y530 di Jakarta, Selasa 18 September 2018.Memang, Lenovo Legion Y530 tampil berbeda dengan rumpun laptop gaming Legion sebelumnya. Secara desain, Legion Y530 memberikan kesan gaming yang juga sangat cocok untuk kalangan profesional.Pihak Lenovo sendiri juga menargetkan Legion Y530 untuk konsumen yang suka main game, dan memanfaatkannya untuk beragam keperluan lain, termasuk mengolah video.Lenovo mencoba merampingkan dimensi Legion Y530. Ini terlihat dari tingkat ketebalan 24mm dan bobot 2,4kg. Desain cukup ramping ini menyematkan layar 15 inci dengan bezel tipis. Sesuai untuk gaming, layar ini mengadopsi resolusi FHD dengan refresh rate 144Hz untuk varian termahal. Lenovo mengklaim layar Legion Y530 menggunakan panel IPS dengan pencahayaan 300 nits.Lenovo Legion Y530 hadir dalam tiga pilihan berdasarkan spesifikasi. Tidak ada perbedaan dari jenis prosesor, yaitu Intel Core i7-8750H, yang akan berduet dengan kartu grafis NVIDIA GTX 1050 atau GTX 1050 Ti. Lenovo juga mengatakan ada varian yang mengadopsi kartu grafis GTX 1060.Untuk kapasitas penyimpanan dan RAM, laptop gaming ini sudah menanamkan Intel Optane untuk meningkatkan kinerja HDD 1TB yang terpasang. Dengan Intel Optane, RAM yang tersedia bisa mencapai 32GB, dengan kapasitas standar 8GB atau 16GB.Lenovo Legion Y530 sudah bisa tersedia untuk pasar Indonesia dengan harga mulai dari Rp16.999.000, dan versi termahal Rp19.499.000.Lenovo juga menyediakan pilihan yang lebih terjangkau, IdeaPad 330 Gaming, dengan adopsi prosesor Intel Core i5-8300H, ukuran dan resolusi layar sama. Laptop ini menggunakan kartu grafis NVIDIA GTX 1050 4GB dengan harga Rp11.999.000.(MMI)