Xiaomi Mi Mix 2s akan Meluncur Pada 27 Maret

Jakarta: Perwakilan global Xiaomi Donovan Sung mengunggah tweet di akun Twitter miliknya, menyuguhkan informasi resmi terkait Xiaomi Mi Mix 2s. Varian terbaru dari Mi Mix 2 ini disebut akan diluncurkan pada tanggal 27 Maret mendatang.



Smartphone ini akan didukung oleh platform mobile terbaru Qualcomm yaitu Snapdragon 845. Selain itu, ponsel cerdas ini juga diperkirakan akan hadir dengan bodi berbalut bahan keramik di empat sisi dan berlayar penuh 5,99 inci.

Mi MIX 2S will use the next generation flagship processor Snapdragon 845. Launching on March 27th! ?? pic.twitter.com/XoOdmmcDO2