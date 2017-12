Dijual Besok, Ini Harga 3 iPhone Terbaru di Indonesia

Jakarta: Pada tanggal 8 Desember kemarin, Medcom.id mendapatkan konfirmasi mengenai kehadiran trio iPhone terbaru di Indonesia di tanggal 22 Desember.



Director Communication & Marketing Erajaya Group Djatmiko Wardoyo memberikan informasi mengenai rincian harga dari iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X.

Varian iPhone Harga iPhone 8 64GB Rp12.599.000 iPhone 8 256GB Rp15.399.000 iPhone 8 Plus 64GB Rp14.499.000 iPhone 8 Plus 256GB Rp17.199.000 iPhone X 64GB Rp17.999.000 iPhone X 256GB Rp20.799.000

Dalam pesan singkat kepada Medcom.id, tercantum 6 rincian harga. Setiap unit iPhone terbaru yang disebutkan tadi hadir dalam 2 varian berdasarkan kapasitas memori internalnya.Pertama yakni dua varian iPhone 8. Perangkat ini hadir dalam dua varian kapasitas memori internal, 64GB yang dibanderol Rp12.599.000 dan varian 256GB di harga Rp15.399.000. Selisihnya harganya cukup jauh mengingat kapasitas memori internal menjadi fitur terpenting di iPhone.Hal tersebut juga terjadi di varian lainnya. iPhone 8 Plus dengan kapasitas memori internal 64GB dibanderol Rp14.499.000 dan Rp17.199.000 untuk varian kapasitas memori 256GB. Untuk iPhone 8 Plus varian 256GB harganya tidak terpaut jauh dengan iPhone X.iPhone X varian kapasitas memori internal 64GB dilepas dengan harga Rp17.999.000, dan untuk yang terbesar yakni varian 256GB dijual dengan harga fantastis yaitu Rp20.799.000.Jika di luar negeri iPhone 8 dan 8 Plus tidak terlalu direspons baik oleh konsumen ketimbang iPhone X, di Indonesia hal ini belum bisa diprediksi. Konsumen memiliki tingkat price sensitive yang cukup tinggi."Cicilan 0 persen mulai dari Rp700 ribu/bulan dan gratis 1x cicilan senilai hingga Rp1,7 juta," imbuh pria yang akrab disapa Koko. Dalam sebuah kesempatan, dia menuturkan di Indonesia tidak digelar sistem pre-order untuk ketiga iPhone ini.(MMI)