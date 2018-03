Amazon Mungkinkan Pengguna Telepon via Tablet

Jakarta: Amazon kini memungkinkan pengguna memanfaatkan Alexa untuk melakukan panggilan telepon dan mengirimkan pesan pada tablet. Dengan demikian, pengguna tidak lagi membutuhkan Echo untuk dapat berbincang dengan pengguna Alexa lainnya.



Tablet yang kompatibel dengan kemampuan ini termasuk tablet Android, iPad, dan tablet Amazon Fire. Untuk dapat memanfaatkan kemampuan ini, pengguna harus mengunduh update terkini untuk aplikasi Alexa terbaru, yang telah mulai digulirkan Amazon.

Untuk melakukan pengaturan pada tablet Fire HD 10 dalam mode Hands-Free, pengguna hanya perlu memerintahkan Alexa untuk melakukan panggilan telepon. Pada tablet Fire lain yang belum dibekali dengan mode Hands-Free, ketuk tombol Home terlebih dahulu, kemudian perintahkan Alexa untuk melakukan panggilan.Pada perangkat lain, pengguna perlu mengakses aplikasi Alexa, lalu Conversations, pilih kontak dan tekan telepon. Pengguna Alexa kini dapat menerima panggilan telepon pada tablet melalui aplikasi Alexa sejak tanggal 12 Maret.Sementara itu, fitur Amazon Drop In yang tersedia memungkinkan pengguna menghubungkan tablet dan perangkat Echo lain di rumah pengguna, sehingga tablet dapat difungsikan layaknya perangkat walkie-talkie berukuran besar.Sebelumnya, Amazon menggulirkan update berisi perbaikan setelah sejumlah pengguna melaporkan pengalaman mereka mendengarkan suara tawa tidak terduga yang dikeluarkan oleh Alexa.Amazon berencana memperbaikinya dengan menonaktifkan frasa "Alexa, laugh", dan menggantinya menjadi "Alexa, can you laugh?".Amazon juga menghadapi permasalahan setelah pendiri Elevation Lab, Casey Hopkins menuduh Amazon membantu pihak menjual barang palsu. Hopkins menyebut Amazon membiarkan pihak lain yang meniru produk karya perusahaannya, dan menjualnya dengan harga yang lebih murah, dengan nama yang sama.(MMI)