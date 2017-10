Indonesia Menangkan Winner of Busan Global Smart Cities Challenge

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia berhasil memenangkan penghargaan Winner of Busan Global Smart Cities Challenge dalam Young ICT Leader's Forum 2017. Ialah Irvandias Sanjaya, mahasiswa UGM Fakultas Psikologi angkatan 2013 yang berhasil mewakili Indonesia dan memenangkan penghargaan tersebut.



Pria yang akrab disapa Dias ini mengaku, ketika mengikuti perlombaan, awalnya dia merasa ragu karena hampir 95 persen peserta yang ikut merupakan mahasiswa fakultas IT dan teknologi. Meskipun begitu, dia berhasil mendapatkan gelar juara dalam kompetisi yang diadakan di Korea Selatan tersebut.

Young ICT Leader's Forum 2017 adalah kegiatan tahunan tingkat dunia yang diadakan oleh ITU yang bekerja sama dengan pemerintah lokal Busan. Program ini diikuti oleh 30 mahasiswa dari 28 negara, salah satunya Indonesia.Program ini bertujuan untuk mempertemukan para akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas dan media untuk membahas tema Smart Cities and SDGs.Salah satu kompetisi yang diadakan dalam program itu adalah Busan Global Smart Cities Challenge. Dari 2.000 orang dari 120 negara yang mendaftar, dipilih sebanyak 20 orang terbaik. Mereka kemudian diundang ke Korea Selatan via program beasiswa.Di sana, kedua puluh peserta itu akan diminta untuk memberikan presentasi di hadapan profesional dari berbagai negara dan peserta lainnya.Dalam presentasinya, Dias membahas tentang proyek startup yang dia sedang kerjakan. Proyek bernama Design for Dream itu melibatkan peran penyandang disabilitas dengan isu Smart Cities dan SDG melalui CrowdHelping yang startup-nya lakukan.(MMI)