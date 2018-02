Dikirim Pakai Falcon Heavy, Tesla Roadster Lewati Mars

Jakarta: Tesla Roadster yang diluncurkan ke luar angkasa menggunakan Falcon Heavy kemarin tampaknya akan melaju lebih jauh dari rencana semula.



Pada awalnya, mobil tersebut direncanakan masuk ke rute yang memutari Matahari, membawanya ke dekat dengan orbit Mars. Namun, dorongan roket yang membawa mobil tampaknya terlalu kuat, membuat mobil Tesla itu masuk ke dalam orbit yang mendekati sabuk asteroid di antara Mars dan Yupiter.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF