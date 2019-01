Harga Rp2,7 Juta, Nokia 5.1 Plus Pasang Android 9.0 Murni

Jakarta: Nokia 5.1 Plus akan diusung sebagai penerus Nokia 6.1 Plus. Hal ini disampaikan oleh pihak HMD Indonesia sebagai produsen smartphone Nokia dalam sebuah diskusi kecil dengan media.



Nokia 5.1 Plus sudah mulai dijual di Indonesia pada Oktober tahun lalu. Sayangnya, pihak HMD Indonesia tidak memberikan alasan jelas mengapa mereka memberikan kabar tentang peluncuran produk ini.

Marketing Lead HMD Indonesia, Miranda Vania Warokka, yang hadir dalam diskusi dengan media, menyebutkan bahwa saat Nokia 5.1 Plus dirilis, pihaknya tengah gencar menjalankan program kampanye Nokia 6.1 Plus.Di diskusi ini, hadir pula Product Manager HDM Global, Juha Werkala. Medcom.id sempat bertanya mengenai kemiripan desain Nokia 5.1 Plus dengan desain Nokia 6.1 Plus."Menurut kami, desain yang digunakan pada kedua smartphone sudah sangat bagus untuk kelas smartphone berharga terjangkau. Perbedaannya, mungkin Nokia 5.1 Plus menggunakan material kaca dan polycarbonate, bukan kaca dan alumium," jelas Werkala.Nokia 5.1 Plus mengusung layar 5,8 inci rasio 19:9 resolusi HD+ dengan desain tepian bodinya yang melengkung 2,5D. Bagian belakangnya dibuat mengilap. Disebutkan, material yang digunakan adalah kaca.Soal spesifikasi, Nokia 5.1 Plus menggunakan MediaTek P60 RAM 3GB dan memori internal 32GB yang bisa ditambah MicroSD menjadi 400GB. Werkala menyebutkan dapur pacu ini cukup untuk mendukung kebutuhan bermain game.Terkait smartphone gaming, Werkala menyebutkan bahwa HMD belum berencana merilis smartphone khusus gaming. Namun, untuk sekadar memainkan game mainstream, menurutnya Nokia 5.1 Plus sudah sangat cukup untuk menyediakan pengalaman yang memuaskan dengan harga terjangkau."Untuk sistem operasi, Nokia 5.1 Plus langsung mendukung Android 9.0 Pie dengan antarmuka Android murni. Kami enggan menciptakan UI sendiri karena Android murni memberikan update berkala terbaik. Selain itu, kami tahu konsumen kerap tidak menyukai aplikasi bawaan UI yang tidak bisa dihapus," jelas Werkala.Ditanya langkah untuk menciptakan segmentasi smartphone dengan nama seri berbeda -- seperti yang dilakukan ASUS misalnya -- Werkala mengatakan penamaan dengan angka jauh lebih mudah diingat.Nokia 5.1 Plus hadir dengan kamera ganda di belakang resolusi 13MP+5MP yang diklaim mendukung game berbasis AR dan kamera depan 8MP. Kapasitas baterainya sebesar 3060 mAh. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp2.699.000.(ELL)