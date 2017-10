Microsoft Hilangkan Batasan Akses Edge di iOS Preview

Metrotvnews.com: Sebelumnya, Microsoft telah mengumumkan akan menghadirkan peramban Edge di perangkat iOS dan Android. Jelang kehadiran versi Android Preview, versi iOS Preview telah tersedia untuk anggota Windows Insider.



Versi iOS Preview tersebut merupakan versi pembaruan salah satu program versi pengujian Beta yang pernah digulirkan oleh Microsoft. Unggahan di Twitter oleh eksekutif Microsoft, Joe Belfiore menyebut perusahaan asal Redmont, California, Amerika Serikat akan meluncurkan perubahan tersebut.

Untuk mendaftar dan mengakses Edge for iOS Preview, pengguna hanya perlu mengklik sumber yang telah disediakan oleh Microsoft. Saat situs dari Microsoft muncul, klik kotak yang ditandai iOS dan ketik Apple ID pengguna.Kemudian, pengguna bakal menerima instruksi untuk memuat aplikasi dalam waktu 24 jam. Untuk ponsel Android yang ingin dipasangkan peramban, klik kotak yang ditandai sebagai Android oleh situs Microsoft. Lalu, pengguna perlu mengirimkan alamat email yang diinginkan.Dengan mengirimkan alamat email, pengguna akan menerima notifikasi saat aplikasi tersedia dari Google Play Store. Sementara itu, Dengan Continue on PC, aplikasi Edge Preview memungkinkan pengguna untuk memulai sesi browsing pada perangkat mobile, dan melanjutkannya di desktop.Hub View akan memudahkan dan mempercepat situs favorit, riwayat peramban, dan daftar lain dari satu lokasi. Sedangkan Reading View memungkinkan pengguna untuk mengostumisasi konten pada situs, mempermudah untuk fokus pada hal partikuler yang dibaca pada situs.Sebelumnya, Microsoft juga telah mengubah nama Arrow Launcher menjadi Microsoft Launcher for Android. Dengan mengusap ke arah kanan, pengguna dapat menemukan berita yang dinilai penting bagi pengguna dari The Feed.Selain itu, pada bagian tersebut juga menampilkan aplikasi dan kontak favorit, serta aktivitas terbaru. Dan serupa dengan fitur yang terdapat di Edge Previews, tombol Continue on PC memungkinkan pengguna memulai pencarian di ponsel, dan menyelesaikannya di desktop PC.(MMI)