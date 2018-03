Pria Ini Ditembak Saat Siaran Langsung di Facebook

Jakarta: Seorang pria di Wingate, Carolina Utara, yang disebutkan memiliki kebiasaan membantu polisi menangkap pengedar narkoba, secara tidak sengaja menyiarkan kejadian ketika dia terbunuh pada hari Senin. Kemungkinan besar, pelakunya adalah para pengedar narkoba yang dia bantu tangkap.



Menurut laporan Charlotte Observer, Prentis Robinson ditembak di dekat Departemen Kepolisian Wingate ketika dia sedang melakukan siaran langsung di Facebook tidak lama setelah dia berbicara dengan Kepala Polisi, Donnie Gay soal ponselnya yang hilang.



Family members of Prentis Robinson, who was shot and killed in Wingate this morning, gave me this photo of him. They also told me he just had a birthday Friday. No arrests yet in his murder. pic.twitter.com/2UfPvmXirc