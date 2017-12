Life is Strange Masuk iOS Minggu Ini

Jakarta: Life is Strange merupakan game petualangan per episode yang diluncurkan pada konsol dan PC pada tahun 2015, untuk menghangatkan penerimaan kritikus dan pemain. Game ini terdiri dalam lima episode.



Cerita game tersebut terkait siswa fotografi remaja penjelajah waktu Max Caufield, saat mencoba menyelamatkan kota tempat tinggalnya dari badai.

Kini, beberapa bulan setelah requel Life is Strange: Before the Storm dirilis, dan dengan pengembangan sequel yang sedang berlangsung, game versi orisinal akan tersedia di iOS.Episode pertama dilaporkan akan tersedia di App Store pada 14 Desember mendatang, bersamaan dengan episode 2 dan 3. Dua episode tersebut akan tersedia dalam versi tidak terkunci sebagai pembelian dalam aplikasi, sedangkan episode 4 dan 5 akan tersedia pada awal tahun depan.Bagi pengguna iOS yang belum pernah memainkan Life is Strange atau ingin dapat kembali di Arcadia Bay saat dalam perjalanan, dapat memesan game via program pre-order seharga USD3,99 (Rp54 ribu).Dengan membeli game, pengguna akan menerima rangkaian stiker iMessage. Namun, hingga saat ini, belum tersedia informasi terkait kehadirannya di perangkat Android.Sebelumnya, Bandai Namco baru saja memastikan kehadiran game Super Robot Wars X untuk wilayah Asia Tenggara. Game pertarungan antar robot dari berbagai judul anime tersebut dijadwalkan akan bisa dimainkan mulai tanggal 26 April 2018 mendatang untuk PlayStation 4 dan PlayStation Vita.Tidak hanya Super Robot Wars X, Bandai Namco juga memamerkan beragam fitur yang akan tampil di dalam game Gintama Rumble.Game tersebut akan memiliki gameplay pertarungan bergaya hack and slash ala Dynasty Warriors dengan kombinasi parodi, aksi, dan tingkah jenaka yang menjadi ciri khas seri anime Gintama.(MMI)