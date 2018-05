Tagar Tolak Terorisme Berkobar di Media Sosial

Jakarta: Insiden terkait terorisme yang terjadi di Mako Brimob disusul ledakan di tiga gereja di Surabaya yang hingga saat ini mencatatkan sembilan korban tewas dan 40 korban luka.



Ini memicu kekhawatiran dan empati pengguna media sosial, yang disampaikan melalui sejumlah tagar yang meramaikan Twitter.

Sending my thoughts and prayers to the victims and their families of the recent suicide bombers attacks in Surabaya. Pls stay safe everyone! — Morgan Oey (@morganoey) May 13, 2018



Terrorism is an act of war

Not an act of religion.

An attack of terrorism

Is an attack to humanity,

To all man kind



My deepest condolences for Surabaya

— LALA Karmela (@LALAkarmela) May 13, 2018

In the name of humanity and peace, I express my deepest condolences to all victims, may all of them rest in peace. ???????????? #jagasurabaya #KamiTidakTakut #kamitidaktakutteroris #surabayadamai — Iman Dwihartanto (@imandwi35) May 13, 2018

I don't see anything glorious in inflicting violence, terror, or pain to other human beings, whatever the reason is. #BersatuLawanTeroris #kitatidaktakut https://t.co/fynzzkG0OM — Ary Aprianto (@AryAprianto2) May 13, 2018

Sejumlah tagar tersebut adalah #Surabaya yang menduduki peringkat pertama trending topic Twitter, diikuti oleh tagar #KamiTidakTakutTerorisme serta #BersatuLawanTerorisme. Tagar tersebut digunakan untuk menyuarakan ketidaksetujuan pengguna Twitter oleh tindakan teror yang kembali terjadi.Hingga saat artikel ini ditulis, sebanyak 164 ribu tweet dilayangkan pengguna Twitter bertagar Surabaya, sebanyak 13,7 ribu bertagar Kami Tidak takut Teroris dan 12,5 ribu bertagar Bersatu Lawan Terorisme.Tidak hanya pengguna Twitter secara individual, tagar tersebut juga digunakan oleh sejumlah organisasi untuk menyampaikan informasi dan belasungkawa serta dukungan untuk korban insiden.Selain tiga tagar teratas tersebut, tagar terkait lain yang turut menghiasi daftar trending topic adalah Polri SBY Syahid. Tagar ini digunakan pengguna Twitter untuk menyampaikan belasungkawa kepada petugas kepolisian yang turut menjadi korban dari insiden ledakan di Surabaya tersebut.Terkait dengan foto yang menampilkan insiden tersebut, pemerintah seperti yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan atau memviralkan foto korban melalui medium apapun.Sebab penyebaran foto tersebut dinilai pemerintah sebagai bentuk dukungan dari tujuan para teroris dalam menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mendukung kerja pihak berwenang dengan memberikan ruang seluas mungkin untuk mereka.(MMI)