Apple Ingin Ajak Media Cetak Besar ke Layanan Berlangganan

Jakarta: Apple tengah berupaya meningkatkan pendapatan bisnis layanan dari USD30 miliar (Rp446 miliar) yang diperolehnya pada tahun 2017 lalu, menjadi USD50 miliar (Rp743 miliar) pada tahun 2021.



Apple berencana menawarkan layanan berlangganan majalah online, guna mencapai targetnya tersebut. Setelah mengakuisisi Texture pada bulan Maret lalu, beredar rumor Apple mengombinasikan Texture ke layanan baru yang akan menawarkan konten kepada pelanggan.

Layanan baru ini dirumorkan mulai tahun 2019 mendatang, dan akan menawarkan konten dari surat kabar besar seperti New York Times, Wall Street Journal dan The Washington Post. Ketiga surat kabar ini telah berdiskusi dengan Apple.Namun, salah satu petinggi yang dilaporkan mengetahui diskusi ini membantah rumor tersebut. Petinggi ini menyebut bahwa berlangganan secara langsung antara penyedia konten dan pelanggan, serupa dengan cara Wall Street Journal dan New York Times menawarkan layanan online milik mereka, menjadi metode yang dipilih penerbit ini dibandingkan dengan metode bundling konten.Terutama jika surat kabar ini menawarkan harga berlangganan per bulan sebesar USD50 (Rp744.415) untuk NY Time dan USD37 (Rp550.867) untuk WSJ. Selain itu, surat kabar tersebut diperkirakan memiliki ketakutan menjalin kesepakatan bertuntutan tinggi seperti dengan Apple.Di sisi lain, Apple memiliki jumlah pasar besar, berasal dari platform pengguna iPhone, sebanyak lebih dari 1,3 miliar, dan dengan petinggi senior seperti SVP of Internet Software dan Service Eddy Cue terlibat pada diskusi ini, peluang terkait dengan layanan ini masih terbuka lebar.(MMI)