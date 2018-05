Google One Baru Tersedia di Play Store

Jakarta: Awal bulan Mei lalu, Google mengumumkan akan melakukan pembenahan pada paket penyimpanan cloud karyanya, agar lebih sesuai untuk ranah fotografi mobile beresolusi tinggi dan 4K.



Google One disebut sebagai inisiatif baru, dan menawarkan kapasitas lebih besar dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu, Google One juga menawarkan dukungan teknis setiap hari via telepon, chat, atau email di negara tertentu. Aplikasi Google One telah tersedia di Play Store, namun belum sepenuhnya siap untuk dimanfaatkan pengguna.Paket baru ini baru akan benar-benar siap untuk digunakan pada beberapa bulan mendatang, namun pengguna telah dapat mengunduh aplikasi. Halaman Google One di Play Store menjelaskan sejumlah dukungan dan fungsi yang dihadirkannya untuk pengguna.Google One akan memungkinkan pengguna untuk mengelola paket penyimpanan, mencakup Google Drive, Gmail serta foto dan video berkualitas orisinal di Google Photos. Selain itu, Google One turut menghadirkan kemudahan menghubungi tim ahli Google dengan satu ketukan.Anggota Google One akan dapat mengakses keuntungan seperti kredit Google Play dan harga khusus untuk hotel. Pengguna juga dapat berbagi paket dengan hingga lima anggota keluarga, memungkinkan anggota keluarga untuk dapat memanfaatkan keuntungan ekstra.Hingga saat ini, setiap akun Google masih dapat memanfaatkan penyimpanan cloud gratis berkapasitas 15GB, namun pelanggan berbayar akan dapat memanfaatkan keuntungan dari sejumlah paket baru dengan penawaran harga lebih terjangkau.Google One menawarkan kapasitas 100GB seharga USD1,99 (Rp28.028) per bulan, 200GB seharga USD2,99 (Rp42.112), 2TB seharga USD9,99 (Rp140.704), 10TB seharga USD99,99 (Rp1,4 juta), 20TB seharga USD199,99 (Rp2,8 juta), dan 30TB seharga USD299,99 (Rp4,2 juta) per bulan.(MMI)