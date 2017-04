Warga Rusia Ditangkap Atas Tuduhan Ikut Retas Pemilu AS

Metrotvnews.com: Pada hari Jumat lalu, polisi Spanyol menangkap seorang warga negara Rusia karena diduga memiliki peran dalam peretasan pemilihan umum presiden Amerika Serikat yang berlangsung tahun lalu.



Pada hari Minggu, kedutaan Rusia di Madrid mengonfirmasi hal ini pada Reuters. Disebutkan, seorang programmer komputer bernama Pyotr Levashov telah ditangkap dan ditahan, meski tidak dijelaskan alasan penangkapan tersebut.

Stasiun televisi Rusia, RT mengatakan bahwa Levashov ditangkap atas perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS, sementara "sumber legal" berkata pada AFP bahwa dia ditangkap atas perintah ekstradisi AS.Seperti yang disebutkan oleh CNET, selama berbulan-bulan, telah muncul kecurigaan bahwa Rusia mencoba untuk mengubah hasil pemilu 2016. Pada bulan Januari, badan intelijen dan keamanan AS berkata, Presiden Rusia, Vladimir Putin memerintahkan pengadaan serangan siber dan kampanye propaganda menjelang pemilu AS pada bulan November.Salah satu bentuk serangan siber tersebut berupa diretasnya email Komite Nasional Demokrat, kandidat Partai Demokrat, Hillary Clinton dan manager kampanyenya, John Podesta. Bulan lalu, FBI mengonfirmasi bahwa mereka tengah menyelidiki tuduhan bahwa hacker Rusia memiliki hubungan dengan tim pemilu Presiden Donald Trump.Menurut blogger keamanan siber, Brian Krebs, Levashov merupakan seorang raja spam dan pendistribusi berbagai malware. Departemen Kehakiman AS dan Kedutaan Rusia di Madrid tidak menjawab permintaan atas tanggapan dari hal ini.(MMI)