Netflix akan Garap Serial Film The Witcher

Kabar baik untuk penggemar Geralt of Rivia, game The Witcher akan diadaptasi menjadi seri TV.



Netflix telah mengonfirmasi bahwa mereka akan membuat konten original yang didasarkan pada novel fantasi buatan pengarang Polandia, Andrzej Sapkowski, yang menjadi inspirasi di balik franchise game populer buatan CD Projekt Red.

Menurut laporan Engagdet, Netflix akan bekerja sama dengan Sean Daniel dan Jason Brown, yang merupakan rekan di Sean Daniel Company, untuk membuat seri TV ini. Hal ini membuktikan bahwa proyek film The Witcher -- yang awalnya direncanakan akan ditayangkan tahun ini -- akan ditangguhkan. Tampaknya, mereka ingin fokus untuk membuat seri TV ini.Cerita The Witcher fokus pada Geralt, salah satu dari Witcher -- pemburu bayaran yang memiliki kekuatan supernatural -- yang tersisa. Novel The Witcher berhasil diadaptasi menjadi game dengan sangat baik, memenangkan ratusan penghargaan. Sapkowski sendiri mengaku percaya diri Netflix dapat membuat seri TV yang sukses."Saya bangga karena Netflix akan mengadaptasi cerita buatan saya, menyesuaikan diri dengan konten asli dan tema yang telah saya tulis selama lebih dari 30 tahun," ujar Sapkowski. "Saya tidak sabar untuk melihat bukti nyata dari kerja sama kami, juga bertemu dengan tim yang dikumpulkan untuk membawa karakter-karakter ini ke dunia nyata."The Witcher adalah adaptasi video game terbaru dari Netflix. Pada bulan Februari, layanan video-on-demand tersebut mengumumkan bahwa mereka tengah mengembangkan serial animasi dari Castlevania , yang akan tayang pada tahun ini.Saat ini, masih belum diketahui kapan serial The Witcher akan mulai dibuat. Satu hal yang pasti, ia akan hadir dalam lebih dari satu season.(MMI)