Netizen Dukung Hacker Hantam Situs Telkomsel, Ini Sebabnya

Metrotvnews.com, Jakarta: Situs resmi Telkomsel diserang oleh kelompok hacker tidak dikenal pada pagi hari ini. Sejak diserang dan diganti konten di dalam situsnya, kejadian ini menjadi perbincangan netizen, bahkan menjadi trending topic di Twitter. Menariknya, justru banyak netizen yang mendukung aksi peretasan tersebut. Apa sebabnya?



Dari berbagai kicauan yang kami pantau, sebagian besar netizen yang mendukung aksi peretasan ini juga mengeluhkan harga tarif paket data internet Telkomsel yang dianggap terlalu mahal.



@Telkomsel tolong isi pesan yg disampaikan hacker dinwebsite disampaikan ke atasan kalian, paket kalian paling mahal dibanding provider lain — (((BP))) (@BimasPratama) April 28, 2017

1 throw that hooq viu from your service away

2 dont breakdown 2g/3g/4g

3 overprice

Its time to listen to your customer #telkomsel — Avin Mohanza Kasim (@avin_mohanza) April 28, 2017

I'm a loyal customer of @Telkomsel , but the points dat the hacker voiced out r absolutely true. I dont need ur HOOQ, VIU, etc! Such a waste — Evi Andriani (@andrianievi) April 28, 2017

Dear #Telkomsel, we demand:

1. Remove HOOQ/VIU

2. Reduce your price

3. Unify 2G/3G/4G as single service

4. Dont give my number to CFC, etc — Febryanthie S. M. (@fbrysm) April 28, 2017

Seneng banget website telkomsel di hack. Sumpah kuota HOOQ dan VIU itu mubazir gila. — Daffa Akhmad (@daffakhmad) April 28, 2017

????????????????????????????????????????????

????Utk user operator tarif mahal????

????????Sabar ini ujian????????

????????????????????????????????????????????

????Dari XL dgn tarif bersahabat????

????YouTube tanpa kuota tiap saat???? — XL Axiata (@myXL) April 28, 2017

Selain itu, beberapa pelanggan juga mengeluhkan paket data yang ditawarkan oleh Telkomsel. Mereka menganggap paket data tersebut terlalu bersegmentasi. Netizen menganggap Telkomsel tidak perlu membagi paket data dalam kuota akses 4G dan 3G.Keluhan terakhir yang dilayangkan oleh netizen adalah soal paket bundling HOOQ, VIU, serta penyedia layanan OTT lainnya. Kebanyakan dari netizen mengeluhkan menumpuknya kuota untuk mengakses layanan OTT tersebut karena tidak pernah digunakan. Netizen menginginkan Telkomsel bisa mengalokasikan kuota tersebut ke akses internet biasa.Berbagai keluhan tersebut ternyata juga dimanfaatkan oleh operator saingan Telkomsel. Akun resmi XL Axiata baru-baru ini melontarkan cuitan dengan nada "serangan" kepada kejadian peretasan situs Telkomsel.Sementara itu, pihak Telkomsel menjelaskan bahwa tarif yang telah ditetapkan oleh mereka diperlukan untuk menghadirkan akses internet broadband-nya. Sebagaimana yang diketahui, Telkomsel memiliki jaringan broadband paling luas, bahkan diklaim telah meliputi 95 persen wilayah Indonesia."Terkait tarif tentunya ini berkaitan dengan kualitas yang ingin kami berikan agar pelanggan dapat menikmati layanan broadband Telkomsel dimana pun mereka berada," ujar Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati."Dalam menetapkannya kami merujuk pada komponen biaya jaringan termasuk untuk kebutuhan akses bandwidth internasional. Untuk itu kami menawarkan berbagai pilihan paket Internet kepada pelanggan, dengan berbagai pilihan harga."Sore ini, Telkomsel akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan peretasan situs resmi yang terjadi hari ini.(MMI)