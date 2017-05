Moto Z2 Play Usung Bodi Lebih Ramping?

Metrotvnews.com: Setelah sebelumnya beredar bocoran gambar, kini beredar sejumlah informasi terbaik spesifikasi smartphone terbaru Motorola Moto Z2 Play. Menurut laporan yang beredar, Z2 Play akan hadir dengan bodi lebih ramping dibandingkan dengan pendahulunya.



Selain itu, laporan tersebut juga menyebut Motorola Moto Z2 Play akan mengusung ketebalan bodi 6mm, satu milimeter lebih tipis jika dibandingkan Moto Z Play. Perangkat ini juga mengusung bobot 145 gram, 20 gram lebih ringan dibandingkan dengan pendahulunya.

Namun, perangkat ini berbekal baterai berkapasitas lebih kecil, yaitu 3.000 mAh, sedangkan Moto Z Play berbekal baterai berkapasitas 3.510 mAh. Spesifikasi utama lain yang dirumorkan mendukung perangkat ini termasuk prosesor Snapdragon 625 2.2GHz.Perangkat ini juga dikabarkan akan didukung RAM 4GB dan memori internal 64GB. Serupa perangkat terdahulunya, Z2 Play juga akan berbekal layar berukuran 5,5 inci dengan resolusi Full HD (1080 x 1920 piksel).Untuk bagian kamera, ponsel ini akan dilengkapi dengan kamera belakang 12MP, f/1.7 dan kamera depan 5MP. Motorola dilaporkan mempersiapkan perangkat ini dalam dua pilihan warna, yaitu Lunar Grey dan Fine Gold.Moto Z2 Play merupakan satu dari tiga perangkat versi terbaru dari lini Moto Z2, dan menjadi salah satu perangkat perta pada seri ponsel Motorola yang akan diluncurkan pada tahun ini.Perangkat Motorola lain yang juga siap untuk diluncurkan pada tahun ini yaitu perangkat entry-level baru Moto C dan Moto C Plus, Moto ME4 dan E4 Plus, serta Moto Z2 dan Moto Z2 Force.(MMI)