Acer Luncurkan Predator Triton 700, Notebook Tipis untuk Gaming

Metrotvnews.com, New York: Raksasa teknologi Taiwan, Acer, meluncurkan lini baru produk notebook gaming yang diberi label Predator Triton 700. Keunggulan utama yang jadi jualan Acer adalah bentuknya yang tipis untuk kategori gaming.



Rangka aluminium Predator Triton 700 menampilkan layar IHD 15,6 inci FHD Fitur dan teknologi game standar yang harus dimiliki, termasuk prosesor Intel Core generasi ke-7, grafis NVIDIA GeForce GTX 10-Series terbaru, SSD NVMe PCIe, dan Intel Thunderbolt 3.

Untuk melengkapi paket tersebut, Triton 700 juga dilengkapi keyboard mekanis, perangkat lunak PredatorSense, dan dukungan monitor NVIDIA G-SYNC. Semua itu dikemas dalam rangka aluminium chassis berukuran 16,9 mm (4,74 inci), 2,6 kg.Jerry Hou, General Manager Consumer Notebooks, IT Products Business Acer mengatakan, “kipas 3D AeroBlade, dengan pisau logam, memberikan kinerja termal tertinggi, yang memungkinkan kami mengemas tenaga komputasi masif di dalam bentuk ultrathin ini tanpa kompromi."Peluncuran Predator Triton 700 dilakukan bersamaan dengan pengumuman puluhan produk Acer terbaru lainnya, dalam acara Konferensi Pers Global bertajuk Next@Acer di New York, Kamis (27/4/2017).Desain Triton 700 cukup unik. Di bagian atas papan ketik ada semacam pelat transparan Corning Gorilla yang cukup besar. Fungsinya sebagai jendela untuk melihat sistem pendingin notebook, menampilkan kipas AeroBlade 3D dan lima pipa panas, juga berfungsi sebagai touchpad.“Desain ini kami buat karena tidak semua gamers menggunakan touchpad saat bermain. Karenanya touchpad diletakkan di bagian atas keyboard,” kata Anandita Puspitasari, Digital Communication Manager Acer Indonesia, kepada Metrotvnews.com, di sela-sela peluncuran produk di New York.Predator Triton 700 dikemas dalam bodi hitam dengan desain minimalis, dan kontur lurus serta sudut depan angular.Notebook ini dibekali prosesor Intel Core Generasi Ke-7 dengan voltase standar, grafis NVIDIA GeForce 10-Series terbaru, dua SSD NVMe PCIe dalam konfigurasi RAID 0, dan memori DDR4 2.400MHz hingga 32GB.Predator Triton 700 juga sudah VR-ready. Notebook ini menawarkan visual via layar IHD 15,6 inci dengan dukungan NVIDIA G-SYNC untuk menghubungkan ke monitor eksternal. Acer juga mengklaim TrueHarmony memberikan audio yang mendalam dengan akustik yang tajam, sementara sertifikasi Skype for Business memastikan percakapan yang jelas dan bebas jeda.Acer juga membulatkan kemampuan Triton 700 dengan chip jaringan Killer DoubleShot Pro dan konektivitas Thunderbolt 3, dengan kecepatan hingga 40 Gbps dan mendukung output video 4K ganda. Predator Triton 700 juga memiliki dua port USB 3.0, satu port USB 2.0, HDMI 2.0, DisplayPort, dan port Gigabit Ethernet.Predator Triton 700 akan tersedia untuk pasar Amerika Utara pada Agustus mendatang, dengan harga kisaran USD2.999. Anandita memastikan produk ini juga akan masuk ke Indonesia.?(MMI)