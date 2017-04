Wahana Antariksa Casssini Siap Amati Cincin Saturnus

Metrotvnews.com: NASA baru-baru ini mengumumkan wahana antariksa Cassini akan melakukan misi terakhirnya, yaitu menjelajahi cincin Saturnus. Ini merupakan salah satu misi penjelajahan antariksa paling penting bagi NASA karena hingga saat ini belum ada misi yang khusus untuk menjelajahi cincin planet Saturnus.



"Kami akan melakukan penjelajahan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kami sangat yakin akan ada sesuatu temuan baru di cincin Saturnus tersebut," ujar Linda Spilker, salah satu ilmuwan NASA Jet Propulsion Laboratory yang tergabung dalam misi Cassini.



